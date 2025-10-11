Глава «Росатома» рассказал о переговорах по восстановлению электроснабжения ЗАЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что восстановить внешнее электроснабжение Запорожской АЭС возможно, переговоры по этому вопросу ведутся, в том числе с участием главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Информацию приводит РИА Новости.
23 сентября на станции произошло отключение внешнего питания в результате огневого воздействия ВСУ — вывели из строя высоковольтную линию электропередачи «Днепровскую».
По данным станции, она перешла на собственное энергоснабжение: дизель‑генераторы для питания систем охлаждения сработали вовремя.
Запорожская АЭС перешла под контроль РФ в марте 2022 года, а окончательно стала российской 5 октября того же года.
