В Камеруне второй день продолжается «революция зумеров»

27 октября 2025, 15:33

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Камеруне второй день продолжаются массовые протесты, которые уже назвали «революцией зумеров». Молодёжь требует отставки 92-летнего президента Поля Бийи, переизбранного на новый срок.