В Камеруне второй день продолжается «революция зумеров»
В Камеруне второй день продолжаются массовые протесты, которые уже назвали «революцией зумеров». Молодёжь требует отставки 92-летнего президента Поля Бийи, переизбранного на новый срок.
Как сообщает Telegram-канал Readovka, Бийя получил 53,66% голосов и сохранил власть. Лидер оппозиции Бакари Чирома обвинил власти в фальсификации выборов и призвал сторонников выйти на улицы.
Протесты быстро переросли в беспорядки. В столице Яунде и нескольких провинциях происходят столкновения с полицией, горят автомобили и административные здания. По последним сообщениям, погибли как минимум четыре человека, задержаны около 150 участников акций.
Поль Бийя руководит Камеруном с 1982 года. Местные наблюдатели отмечают, что президент страдает проблемами со здоровьем и, по их мнению, не способен эффективно управлять страной. Если результаты выборов подтвердят официально, он останется у власти почти до ста лет.
