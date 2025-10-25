В Киеве прошёл митинг с требованием найти пропавших военных ВСУ
Киевские жители вышли на площадь Независимости, где провели митинг. Собравшиеся требовали от украинских властей активизировать работу по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооружённых Сил Украины. Об этом сообщает телеканал «Новости.Live».
Участники акции держали в руках государственные флаги и индивидуальные плакаты с именами и фотографиями разыскиваемых военных. Они последовательно выдвигали требования об усилении поисковых мероприятий и возвращении каждого военнослужащего.
В ходе митинга его участники развернули масштабный плакат, который достигает 120 метров в длину. На нём оказались размещены фотографические изображения военнослужащих, которые числятся пропавшими без вести.
Ранее власти Киева сообщили о пожарах в городе. Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что пожары вспыхнули в Дарницком и Деснянском районах на левом берегу Днепра.
