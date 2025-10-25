В Киеве прошёл митинг с требованием найти пропавших военных ВСУ

25 октября 2025, 13:10

Фото: Istock/Oleksandr Tkachenko

Киевские жители вышли на площадь Независимости, где провели митинг. Собравшиеся требовали от украинских властей активизировать работу по поиску пропавших без вести военнослужащих Вооружённых Сил Украины. Об этом сообщает телеканал «Новости.Live».