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Во время своего выступления лидер фракции Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр по ошибке использовал кадры с российскими истребителями в своём рекламном ролике. Об этом сообщает CBC News.
«В какой-то момент в своей речи Пуальевр упомянул об истребителях, которые находятся в тренировочном полёте и готовятся «защищать наш дом и родину». Однако есть важная деталь: на видео были запечатлены самолёты российского производства», — сообщает телеканал.
Канадские консерваторы, осознав ошибку, удалили видеоролик.
16 августа Канада разрешила Киеву использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
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Мира Полтева