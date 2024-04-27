На Украине заявили о нехватке у ВСУ вооружений и солдат

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Вооруженные силы Украины не могут удержать свои позиции из-за нехватки вооружения и личного состава, заявил в интервью изданию «Радио НВ» депутат Верховной Рады Роман Костенко.
«Наряду с отсутствием оружия большую роль играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает личного состава», – отметил он.
По словам Костенко, даже оборонные структуры без кадрового усиления не могут помочь ВСУ в обороне.
Ранее в США отказались отвечать на вопрос о возможности победы Украины в конфликте с Россией.
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