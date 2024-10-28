В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе

Палестинское движение ХАМАС координирует свои действия с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по прекращению огня в секторе Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, сообщает информационное агентство ТАСС.