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В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе

28 октября 2024, 03:12
Фото: iStock/EA

Фото: iStock/EA

Переговоры между представителями США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в Дохе, сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.
«Переговоры по освобождению заложников в Газе и прекращению огня в Дохе начались», – сказано в сообщении.

Уточняется, что переговоры на высоком уровне по этим вопросам не проводились уже более двух месяцев.



Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС согласовало прекращение огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» в рамках урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа.

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#катар
#хамас
#хезболла
#сектор газа
#израиль
В Раде заявили о «сдаче» Донбасса Зеленским
Депутат Рады Дубинский: Россия может благодарить Зеленского за «сдачу» Донбасса
28 октября 2024, 03:25

Россия может поаплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому за «сдачу» Донбасса. Как пишет РИА Новости, с таким заявлением выступил вице-спикер Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене.
«Крайне зависимый от аплодисментов Величайший сейчас может заслужить их разве что из Кремля за ускоренные темпы сдачи Донбасса», – подчеркнул он.

По словам политика, Зеленский хочет, чтобы его действия одобряли на Украине и на Западе, но это невозможно.

«Нужны аплодисменты толпы, плебса – тут. И за границей», – добавил он.

Дубинский отметил, что «план победы» Зеленского не вызвал энтузиазма на Западе.

Ранее стало известно, что населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике (ДНР) взято под контроль российскими войсками.

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#верховная рада
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#днр
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Израиль уничтожил весь стратегический оборонный потенциал Ирана
Армейское радио: ЦАХАЛ уничтожила стратегический оборонный потенциал Ирана
28 октября 2024, 02:50

Фото: iStock/Zeferli

Израильские ВВС атаковали военные объекты Ирана и уничтожили все стратегические оборонительные средства страны. Об этом сообщило израильское армейское радио, сообщает РИА Новости.
«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть – все батареи зенитных ракет большой дальности», – подчеркивается в заявлении ЦАХАЛ.

Отмечается, что всего у Ирана было два типа ракет: российская система С-300 и современная ракета иранского производства.

Таким образом, у Ирана остались только отечественные ракетные батареи малой дальности.

Батареям ПВО в Тегеране и на западе Ирана был нанесен значительный ущерб.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что израильская атака на Тегеран была просчетом еврейского государства. Он сказал, что иранский народ покажет Израилю свою силу и возможности.

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#иран
#израиль
#цахал
#атака
#ракета
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В Германии отказались считать поставку Taurus Украине как вытягивание страны в конфликт
Лидер ХДС Мерц: поставки Taurus Киеву не втягивают Германию в конфликт
28 октября 2024, 02:27

Фото: istockphoto/photosvit

Кандидат в канцлеры Германии, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отверг мнение о том, что поставка ракет большой дальности Taurus на Украину втянет страну в конфликт. Высказывания Мерца приводит информационное агентство ТАСС.
Позиция Мерца диаметрально противоположнаубеждениям лидера партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Сары Вагенкнехт. По мнению последней, поставки ракет Киеву – это «не что иное, как участие в войне».

Мерц напомнил, что крылатые ракеты Украине поставляли Великобритания и Франция, однако Вагенкнехт не называет это участием в конфликте.

«Это действительно ерунда, это бред», – отметил лидер ХДС.

Он добавил, что речь идет об эффективном сдерживании.

Сара Вагенкнехт выступает против передачи оружия Украине. Она считает, что мир на Украине может быть достигнут дипломатическим путем. По мнению депутата, Германия должна придерживаться своей старой политики посредничества между Россией, Восточной Европой и США.

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#поставки
#оружие
#украина
#германия
#ракета
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Китайские хакеры перехватывали звонки политиков США
WP: китайские хакеры из Salt Typhoon перехватывали звонки американских политиков
28 октября 2024, 02:10

Фото: iStock/gorodenkoff

Китайские хакеры перехватывали телефонные разговоры американских политиков, в том числе советника кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
По данным издания, хакеры связаны с группировкой Salt Typhoon, которая якобы имеет отношение к китайскому правительству.

Источники отметили, что они якобы получили доступ к аудиозаписям телефонных разговоров и незашифрованным текстовым сообщениям. Журналист добавил, что в настоящее время власти США пытаются выяснить, сколько сообщений и записей попало в руки хакеров.

Ранее стало известно, что хакеры, работающие на китайскую разведку, взломали серверы трех американских телекоммуникационных компаний.

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#китай
#сша
#хакер
#телефон
#телевидение
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Стал известен неожиданный поступок Харрис в отношении Байдена
Axios: штаб Харрис рассматривает Байдена как политическую обузу
28 октября 2024, 01:47

Джо Байден: фото: сайт Кремля)

Штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис отказался пустить действующего лидера партии Джо Байдена на агитационные кампанию. Об этом сообщил портал Axios.
По его данным, штаб Харрис считает действующего Байдена «политической обузой» в критический момент выборов, но не хочет напрямую отказываться от поддержки Байдена.

«Штаб Харрис продолжает отвечать: "Мы свяжемся с вами"», – подчеркивается в публикации.

В то же время рейтинг одобрения действующего лидера партии составляет 39%, что объясняет нежелание кампании Харриса ассоциировать его с непопулярным президентом накануне выборов.

Ранее газета New York Post сообщала, что в частной беседе с бывшим президентом США Бараком Обамой он сказал, что Байден сильнее Харрис.

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#джозеф байден
#камала харрис
#сша
#президент
#выборы
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МИД Чехии призвал воздержаться от насилия после выборов в Грузии
28 октября 2024, 01:35

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Чешская Республика выразила обеспокоенность ходом парламентских выборов в Грузии, а министерство иностранных дел страны призвало все стороны воздержаться от насилия, сообщает РИА Новости.
«Власти Грузии должны уважать демократические ценности и прекратить действия, которые угрожают европейской направленности (политики) Грузии», – подчеркивается в заявлении МИД Чехии.

Ранее Министерство иностранных дел Польши заявило, что результаты выборов в Грузии отдаляют страну от членства в Европейском союзе и НАТО. Оно выразило глубокую озабоченность в связи с парламентскими выборами в Грузии.

27 октября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила результаты выборов после обработки 99% бюллетеней. Правящая партия Грузии получила 54,2% голосов.

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#польша
#чехия
#грузия
#выборы
#мид
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Стало известно о координации ХАМАС и «Хезболлы» по вопросу прекращения огня в Газе
Al Arabiya: ХАМАС координируется с «Хезболлой» по прекращению огня в Газе
27 октября 2024, 23:37

Фото: iStock/allanswart

Палестинское движение ХАМАС координирует свои действия с ливанской шиитской организацией «Хезболла» по прекращению огня в секторе Газа в рамках урегулирования конфликта с Израилем. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Мы координируемся с "Хезболлой" по поводу прекращения огня, два фронта не могут быть разделены», – заявил источник телеканала.

Ранее военный психолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова, Александр Перенджиев сообщил, что группировки ХАМАС и «Хезболла» состоят из множества ячеек и действуют крайне автономно, поэтому Израиль не может уничтожить ни одну, ни другую.

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#израиль
#хамас
#хезболла
#сектор газа
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Иран узнал о возможном ударе Израиля накануне атаки
Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран узнал об ударе Израиля незадолго до атаки
27 октября 2024, 23:27

Фото: iStock/e-crow

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран был проинформирован о возможном нападении Израиля накануне, сообщает информационное агентство Jamalan.
«Мы получили знаки о возможной атаке вечером накануне, что обусловило нашу уверенность, и непрерывно обменивались сведениями и новостями с нашими друзьями в военном секторе», – заявил министр.

Он добавил, что Иран готовился отразить нападение, как только получил соответствующую информацию.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октября. Иранские власти приказали своим вооруженным силам готовиться к войне в случае ответной атаки Израиля.

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#цахал
#израиль
#иран
#мид
#ракетный удар
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Захарова обратилась к Зурабишвили с вопросом о грузинском будущем
27 октября 2024, 23:04

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Страны ЕС не имеют независимости и национальных интересов и выполняют заказы «вашингтонских кураторов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что признание победы правящей партии «Грузинская мечта» на последних выборах означает признание «подчинения Грузии России», Захарова заявила, что «никто не может лишить Грузию европейского будущего».

«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», – спросила Захарова.

Зурабишвили родилась в семье грузинских политических беженцев и выросла во Франции. В 2004 году она стала гражданкой Грузии и возглавила министерство иностранных дел страны.

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#грузия
#выборы
#франция
#мария захарова
#мид рф
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