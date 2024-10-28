В Катаре начались переговоры о перемирии в Газе

Фото: iStock/EA
Переговоры между представителями США, Израиля и Катара о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников начались в Дохе, сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники.
«Переговоры по освобождению заложников в Газе и прекращению огня в Дохе начались», – сказано в сообщении.
Уточняется, что переговоры на высоком уровне по этим вопросам не проводились уже более двух месяцев.
Ранее стало известно, что палестинское движение ХАМАС согласовало прекращение огня с ливанской шиитской организацией «Хезболла» в рамках урегулирования конфликта с Израилем в секторе Газа.
Читайте также:
Аль-Ансари: Катар выступает за мирное урегулирование украинского конфликта
Секретные мирные переговоры Москвы и Киева были сорваны атакой ВСУ под Курском
Лавров заявил о невозможности переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
Александр Климов