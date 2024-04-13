В Казахстане отменили проведение международного форума «Астана»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отменил проведение международного форума «Астана» 13-14 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с масштабными наводнениями в стране и необходимостью экономии денег для ликвидации последствий стихии и оказания помощи пострадавшим гражданам.
Токаев выразил надежду, что приглашённые участники форума с пониманием отнесутся к принятому им решению.
Отмечается, что международное мероприятие переносится на 2025 год.
Ранее президент страны заявил, что нынешние паводки являются самыми масштабными за последние 80 лет.
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Токаев выразил надежду, что приглашённые участники форума с пониманием отнесутся к принятому им решению.
Отмечается, что международное мероприятие переносится на 2025 год.
Ранее президент страны заявил, что нынешние паводки являются самыми масштабными за последние 80 лет.
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Анастасия Чинкова