В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*

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Власти Казахстана рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*, сообщило Министерство культуры и информации республики на своем официальном сайте.
«На портале "E-Petition.kz" опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ* в РК!" набрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения», — говорится в заявлении.Отмечается, что петиция собрала 50 тысяч подписей, что обязывает власти республики рассмотреть ее в течение 40 рабочих дней.
Министерство сообщило, что будет создана рабочая группа для рассмотрения этого вопроса.
Петиция, призывающая к запрету пропаганды ЛГБТ*, была размещена на портале E-Petition.kz 29 мая. Ее инициатором выступила Багила Балтабаева, руководитель Казахстанского союза родителей.
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