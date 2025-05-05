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В Киев на День Победы пригласили практически полный состав гитлеровской коалиции

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Круг стран Европы, приглашённых на 9 Мая в Киев, практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции. Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР).
В ведомстве отметили, что цинизм европейцев, которые придерживаются реваншистских взглядов, усугубляется планами глав некоторых членов Евросоюза принять приглашение Зеленского и посетить Украину для участия в мероприятиях, «альтернативных» тем, что будут проводиться 9 мая в Москве.

Также в СВР указали на то, что круг приглашённых в Киев европейских государств практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, которая воевала против Советского Союза в рядах нацистского вермахта и подразделений СС.

Подчеркнём, что украинские власти пригласили европейских лидеров и чиновников в Киев, чтобы отвлечь внимание от Москвы, где состоится парад в честь 80-летия Победы.

Напомним также, что в 2023 году Зеленский перенёс празднования Дня Победы на 8 мая, назвав его Днём памяти и победы над нацизмом. А 9 мая стало на Украине Днём Европы.

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Скончался депутат Госдумы Павел Качкаев
На 74-м году жизни умер депутат Госдумы Павел Качкаев
05 мая 2025, 16:27

Павел Качкаев. (Фото: Павел Качкаев / Vk.com)

Стало известно о смерти депутата Госдумы Павла Качкаева. Политик умер в Москве на 74-м году жизни.
О его смерти сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце. Соболезнования родным и близким», — написал в своих соцсетях Хабиров.
По данным UFA1.RU, Качкаеву резко стало плохо с сердцем. Его доставили в больницу, где депутат и скончался.

Качкаев до избрания депутатом Госдумы в течение восьми лет руководил Уфой. В конце апреля он был награжден почетным званием заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии.

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В президента Кении бросили ботинок
В президента Кении Уильяма Руто кинули ботинок
05 мая 2025, 15:55

Фото: Скриншот из видео

Президент Кении Уильям Руто столкнулся с агрессивной реакцией во время обращения к народу. В главу государства бросили ботинок.
Инцидент произошел накануне на митинге в округе Мигори. Как сообщает Reuters, президент сумел отбить ботинок рукой и не пострадал. Полиция задержала трех человек по факту инцидента.

Акции протестов в Кении начались летом прошлого года. Народные волнения связаны с решением властей увеличить налоги. Протесты переросли в прямые столкновения с полицейскими, в ходе которых погибли более 40 человек. Позже Руто отказался от предложения повышения налоговых сборов и инициировал встречу с оппозицией.

58-летний Руто был избран президентом Кении в 2022 году.

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#полиция
#президент
#акции
#протесты
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Песков: встреча Путина и Трампа необходима
Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима
05 мая 2025, 13:02

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа необходима, но это требует усилий на разных экспертных уровнях. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, встреча должна быть подготовлена соответствующим образом.
«<…> такая встреча явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима. Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются», — отметил Песков.
Ранее Трамп сообщил NBC, что лидеры Европейского союза попросили его позвонить Владимиру Путину по поводу конфликта на Украине.

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Воссоздана речь Рузвельта о роли СССР в уничтожении нацистов

Губернатор Развожаев: 9 мая в Севастополе не будет проводиться Парад Победы
#россия
#дональд трамп
#встреча
#песков
#владимир путин
#сша
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Воссоздана речь Рузвельта о роли СССР в уничтожении нацистов
Нейросети воссоздали речь Рузвельта о роли СССР в борьбе с фашизмом
05 мая 2025, 12:59

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Историческое обращение президента США Франклина Рузвельта к американскому народу в 1942 году получило современное обновление.
RT с помощью нейросетей воссоздал речь главы Белого дома. В своей речи Рузвельт отметил вклад СССР в войне против фашисткой Германии. Глава США тогда заявил, что советские войска уничтожили больше всех нацистов, чем все остальные союзники, вместе взятые.

Ранее нынешний президент США Дональд Трам заявил о решающем вкладе американцев в победе над фашизмом. По его мнению, именно они внесли наибольший вклад в разгром нацизма. Трамп также считает, что страна одержала главную победу и в Первой мировой войне. Напомним, Трамп объявил 8 мая Днем победы во Второй мировой войне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#президент
#9 мая
#ссср
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Губернатор Развожаев: 9 мая в Севастополе не будет проводиться Парад Победы
05 мая 2025, 12:27

Фото: istockphoto/RussieseO

В этом году в Севастополе решено не проводить военный парад, посвящённый празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
На аппаратном совещании в городском правительстве он подчеркнул, что это решение согласовано с министерством обороны РФ. Акция «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-режиме, добавил глава администрации Севастополя. Однако в городе пройдёт множество других праздничных мероприятий, встреч и концертов, подчеркнул Развожаев.

График всех запланированных памятных мероприятий направляется организаторам, но обнародоваться эти сведения не будут. Известно лишь, что запланировано возложение цветов к монументам воинской славы и праздничные концерты.

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#бессмертный полк
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#рф
#севастополь
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