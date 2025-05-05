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Круг стран Европы, приглашённых на 9 Мая в Киев, практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции. Об этом сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки России (СВР).
В ведомстве отметили, что цинизм европейцев, которые придерживаются реваншистских взглядов, усугубляется планами глав некоторых членов Евросоюза принять приглашение Зеленского и посетить Украину для участия в мероприятиях, «альтернативных» тем, что будут проводиться 9 мая в Москве.
Также в СВР указали на то, что круг приглашённых в Киев европейских государств практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, которая воевала против Советского Союза в рядах нацистского вермахта и подразделений СС.
Подчеркнём, что украинские власти пригласили европейских лидеров и чиновников в Киев, чтобы отвлечь внимание от Москвы, где состоится парад в честь 80-летия Победы.
Напомним также, что в 2023 году Зеленский перенёс празднования Дня Победы на 8 мая, назвав его Днём памяти и победы над нацизмом. А 9 мая стало на Украине Днём Европы.
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Также в СВР указали на то, что круг приглашённых в Киев европейских государств практически полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, которая воевала против Советского Союза в рядах нацистского вермахта и подразделений СС.
Подчеркнём, что украинские власти пригласили европейских лидеров и чиновников в Киев, чтобы отвлечь внимание от Москвы, где состоится парад в честь 80-летия Победы.
Напомним также, что в 2023 году Зеленский перенёс празднования Дня Победы на 8 мая, назвав его Днём памяти и победы над нацизмом. А 9 мая стало на Украине Днём Европы.
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Анастасия Чинкова