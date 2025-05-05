В Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области

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ВСУ пытаются вновь атаковать Курскую область, чтобы обеспечить лучшие переговорные позиции для Украины. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».
Парламентарий отметил, что украинские войска пытаются взять под контроль участок между Курском и Белгородом и удерживать плацдарм, поскольку понимают, что переговоры в любом случае состоятся, или же они совсем потеряют Украину.
Колесник подчеркнул, что российские территории нужны Киеву для возможного торга в ходе переговоров, поскольку сейчас у страны нет «козырей в рукаве». Однако депутат подчеркнул, что российские войска не дадут этого сделать.
Также собеседник издания добавил, что ВСУ, вероятнее всего, будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую область до самого конца.
Ранее в этот день стало известно, что ВСУ снова предприняли попытку вторгнуться на территорию Курской области. В настоящее время продолжаются бои в районе населённого пункта Тёткино.
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Колесник подчеркнул, что российские территории нужны Киеву для возможного торга в ходе переговоров, поскольку сейчас у страны нет «козырей в рукаве». Однако депутат подчеркнул, что российские войска не дадут этого сделать.
Также собеседник издания добавил, что ВСУ, вероятнее всего, будут пытаться захватить Курскую и Белгородскую область до самого конца.
Ранее в этот день стало известно, что ВСУ снова предприняли попытку вторгнуться на территорию Курской области. В настоящее время продолжаются бои в районе населённого пункта Тёткино.
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Анастасия Чинкова