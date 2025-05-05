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ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Украинские войска захотели отрезать Тёткино, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в наступлении принимают участие до 250 военнослужащих, более 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы, на которых передвигается пехота. Известно, что часть техники ВСУ потеряли минувшей ночью вместе с личным составом во время подступа к границе.

По данным канала, наступательная операция украинских войск началась накануне вечером. Незадолго до этого ВСУ совершили несколько массированных атак FPV-дронами и артиллерией по Тёткино. После этого военные, заранее разделённые на две бронегруппы, начали продвижение в сторону границы с Россией на квадроциклах и тяжёлой технике. ВСУ наступают со сторону Сумской области, а именно от населённых пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи.

В отражении возможного прорыва ВСУ принимают участие бойцы ВС РФ и пограничные войска в Глушковском районе. Также работает авиация по месту скопления ВСУ, продолжается бой в районе госграницы на окраине Тёткино.

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Российский бойцы на позициях в Артёмовске нашли медаль ветерана Великой Отечественной
Бойцы РФ на позициях в Артёмовске нашли медаль ветерана Великой Отечественной
05 мая 2025, 10:34

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Российские бойцы занимались обустройством боевых позиций в Артёмовске (украинское название — Бахмут. — Прим. ред.). Окапываясь, они нашли медаль, принадлежавшую ветерану Великой Отечественной войны.
О неожиданной находке рассказал военнослужащий бригады имени Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса с позывным Всадник в эфире телеканала «Россия 24».

«Медаль принадлежала одному из участников еще той войны, дело которой мы продолжаем», — сказал участник спецоперации.

Бойцы сразу же передали найденную награду командованию, затем она попала в военно-политический отдел бригады. Удалось выяснить, что медалью был награждён красноармеец Никита Прокофьевич Орёл. Его родственники сейчас проживают в Новосибирске, им и передали награду ветерана. По их словам, утерянная, а теперь вновь возвращённая медаль — лишь одна из многих, которыми был награждён Никита Прокофьевич.

«Это лишь одна из наград, которая осталась. Он воевал за победу, за то, чтобы не быть порабощенными фашистами, чтобы все было хорошо», — сказал правнук ветерана.

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Формирование ВС РФ котла под Торецком, теснение ВСУ на купянском и покровском направлениях: последние новости СВО на 5 мая
05 мая 2025, 10:11

Фото: iStock/SergeyVButorin

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Курская и Белгородская области


На территории Сумской области ВС РФ продолжают формировать буферную зону и продвигаться вглубь территории. ВСУ, в свою очередь, пытаются всеми силами сдержать натиск российских военных и открыть новые очаги противостояния на границе.

Из Мирополья противник начал перемещать штурмовые отряды 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в лесные зоны, расположенные к югу от Олешни, все действия ВСУ незамедлительно прерываются огнем российской артиллерии и дронов.

За минувшие сутки на территории Украины в районах Поповки и Демидовки ВС РФ обнаружили и ликвидировали несколько небольших групп противника, скрывавшихся в лесных зонах. Кроме того, отмечается продвижение российских войск в окрестностях сёл Беловоды и Локня не менее чем на 3100 метров.

В ходе операции на Липцовском участке была успешно ликвидирована штурмовая группа противника и склад материально-технических ресурсов ВСУ. На участке фронта в районе Волчанска российские штурмовые группы, преодолев упорное сопротивление противника, вытеснили бойцов ВСУ из нескольких укреплённых позиций в лесных зонах. В результате был установлен огневой контроль над ключевыми путями снабжения, по которым противник перебрасывает живую силу и технику.

Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами
Бойцы 80-й бригады ВСУ под Сумами вступили в бой со своими заградотрядами

Покровское направление


На данном направлении идут ожесточенные бои. ВС РФ продвинулись на расстояние до 900 метров в направлении Троицкого, а также по открытой территории между Троицким и Котляровкой. В районе боевых действий, расположенном немного севернее, наблюдается продвижение в направлении между населёнными пунктами Котляровка и Новоалександровка.

Согласно предварительным данным, российские военные силы располагаются на расстоянии около трёх километров от границы Днепропетровской области. Под контролем российских войск находится северо-восточная часть населённого пункта Удачный и территория, где расположены промышленные объекты.

Купянское направление


На этом участке фронта российские военные усилили свои позиции к западу от села Западное и продолжают наступление, стремясь перекрыть дорогу, которая соединяет Купянск с Великим Бурлуком. Эта трасса представляет собой значимый логистический маршрут для ВСУ.

Украинские подразделения в ответ наносят удары вдоль дороги, соединяющей Купянск и Двуречную, стремясь затруднить продвижение российских военных.

Северское направление


На Северском направлении российская армия продолжает атаковать руины Григоровки и борется за контроль над горой Белой. Эти позиции имеют стратегическое значение для продвижения вглубь оборонительных рубежей Вооружённых сил Украины.

Краснолиманское направление


По предварительным данным, на том участке ВС РФ полностью вернули под контроль село Первомайское. Кроме того, российские войска начали наступление из Ямполовки в сторону населенного пункта Торское, что может привести к усилению давления на позиции ВСУ в этом районе.

Торецкое направление


В районе, расположенном к западу от Торецка, российские силы продолжают наступление, пытаясь окружить противника с флангов. Наступление осуществляется в сторону Клебан-Быкского водохранилища. В Берёзовке российские войска продвигаются из центральной части населённого пункта, готовясь к атаке на Новую Полтавку.

Украинские военные успешно отразили контратаки на Новооленевку. В районе Александрополя продолжаются боевые действия, а к северу от Торецка российские войска приближаются к Дылеевским прудам, борясь за контроль над шахтой.

Угледарское направление


На этом участке фронта российские войска смогли восстановить контроль над несколькими стратегическими точками, расположенными между Новосёлкой и Вольным Полем, что позволило выровнять линию соприкосновения.

В южной части Вольного Поля продолжаются ожесточённые столкновения. Российские войска успешно оттеснили ВСУ с двух ключевых возвышенностей и полосы леса к юго-западу от Отрадного.

В районе села Богатырь боевые действия сконцентрированы на юго-восточной границе. Российские войска пытаются укрепить свои позиции в южной части населённого пункта.

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ФСБ задержала жителя ХМАО, планировавшего устроить теракт на железной дороге
05 мая 2025, 09:56

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого в подготовке террористического акта на Свердловской железной дороге. Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ по Тюменской области, преступление было предотвращено благодаря оперативным мероприятиям, пишет РИА Новости.
По данным следствия, задержанный, разделяя взгляды запрещенного украинского военизированного объединения, вступил в сговор с неустановленным лицом через мессенджер Telegram. В рамках плана злоумышленник собирался установить самодельное взрывное устройство на железнодорожное полотно, что могло привести к разрушению подвижного состава.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к теракту, совершенная группой лиц по предварительному сговору). На данный момент фигурант арестован, а в его автомобиле было найдено «неактивированное» взрывное устройство, которое он должен был установить по указанию куратора.

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#ук
#теракт
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Зеленский сделал неожиданное заявление о Красной площади
Зеленский: часть политиков в ЕС хотят получить лучшее место на Красной площади
05 мая 2025, 09:34

Фото: iStock/yulenochekk

Владимир Зеленский выразил недовольство о том, что некоторые европейские политики препятствуют процессу вступления Украины в Европейский Союз. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что эти действия связаны с желанием отдельных деятелей занять более выгодные позиции на международной арене, в частности, на трибуне Красной площади.

«Нам досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — заявил Зеленский, подчеркивая важность поддержки Украины в ее стремлении к интеграции с Европой.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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Певица Монеточка* закрывает бизнес в России
Певица Монеточка* подала заявку на ликвидацию бизнеса в России
05 мая 2025, 09:26

Певица Монеточка* (Фото: Instagram**, @monetochkaliska)

Певица Монеточка* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова*) решила отказаться от бизнеса в России: она подала заявку на его ликвидацию.
Как сообщает телеграм-канал Mash, за 26-летней артисткой числилось ИП, связанное с деятельностью в области искусств — оформление концертов и контрактов. В прошлом году Монеточка* открыла новую фирму в Литве. Компания, зарегистрированная в Вильнюсе, указана как организатор её концертного тура.

Напомним, что певица с мужем уехали из России в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине. Эмиграция стала для неё не просто переездом, а откровенным политическим манифестом — артистка открыто осудила действия российских властей и начала активно поддерживать Украину.

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*признаны в России иноагентами.
**запрещён в РФ.
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