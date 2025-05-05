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ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. Украинские войска захотели отрезать Тёткино, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в наступлении принимают участие до 250 военнослужащих, более 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы, на которых передвигается пехота. Известно, что часть техники ВСУ потеряли минувшей ночью вместе с личным составом во время подступа к границе.
По данным канала, наступательная операция украинских войск началась накануне вечером. Незадолго до этого ВСУ совершили несколько массированных атак FPV-дронами и артиллерией по Тёткино. После этого военные, заранее разделённые на две бронегруппы, начали продвижение в сторону границы с Россией на квадроциклах и тяжёлой технике. ВСУ наступают со сторону Сумской области, а именно от населённых пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи.
В отражении возможного прорыва ВСУ принимают участие бойцы ВС РФ и пограничные войска в Глушковском районе. Также работает авиация по месту скопления ВСУ, продолжается бой в районе госграницы на окраине Тёткино.
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По данным канала, наступательная операция украинских войск началась накануне вечером. Незадолго до этого ВСУ совершили несколько массированных атак FPV-дронами и артиллерией по Тёткино. После этого военные, заранее разделённые на две бронегруппы, начали продвижение в сторону границы с Россией на квадроциклах и тяжёлой технике. ВСУ наступают со сторону Сумской области, а именно от населённых пунктов Дорошовка и Бояро-Лежачи.
В отражении возможного прорыва ВСУ принимают участие бойцы ВС РФ и пограничные войска в Глушковском районе. Также работает авиация по месту скопления ВСУ, продолжается бой в районе госграницы на окраине Тёткино.
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Анастасия Чинкова