Владимир Зеленский
После заключения сделки с США по редкоземельным металлам Владимир Зеленский купил продолжение боевых действий. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.
Он добавил, что глава киевского режима получил карт-бланш и теперь будет работать на результат. Также ему снова «открылся ящик Пандоры» в виде поступающей военной помощи.
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«Фактически, можно говорить, он купил продолжение боевых действий и поэтому будет пытаться добиваться хоть каких-то результатов. Поэтому мы будем часто получать информацию о том, что некоторые подразделения в составе ротно-тактических, батальонно-тактических групп будут пытаться сосредоточенными силами штурмовать отдельные участки линии боевого соприкосновения», – подчеркнул Леонков в беседе с NEWS.ru.При этом эксперт отметил, что шансы на успех у ВСУ крайне малы. Украинские войска могут понести большие потери из-за тактики ведения боевых действий до последнего бойца.
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Анастасия Чинкова