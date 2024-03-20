Захарова: Передача доходов от активов РФ Украине есть «бандитизм и воровство»

Фото: сайт Кремля
Передача Евросоюзом на Украину процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством, Россия будет отвечать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине. Ожидается, что первый транш будет направлен Киеву уже в июле текущего года. По мнению Захаровой, подобные действия являются грубейшим и беспрецедентным нарушением базовых международных правовых норм.
Представитель Кремля Дмитрий Песков тоже высказал свое мнение относительно отправки на Украину финансовых отчислений от замороженных российских активов. Он назвал прецедент актом нарушения норм международного права и пообещал Европе ущерб от использования этих средств.
Напомним, банки западных стран заблокировали порядка 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах, в ответ на принятое Путиным решение о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года.
Еврокомиссия предлагает использовать для помощи Украине именно прибыль от хранения средств, а не сами конфискованные активы Российской Федерации.
Читайте также:
Песков: Ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен
Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России
Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил
Представитель Кремля Дмитрий Песков тоже высказал свое мнение относительно отправки на Украину финансовых отчислений от замороженных российских активов. Он назвал прецедент актом нарушения норм международного права и пообещал Европе ущерб от использования этих средств.
Еврокомиссия предлагает использовать для помощи Украине именно прибыль от хранения средств, а не сами конфискованные активы Российской Федерации.
Читайте также:
Песков: Ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен
Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России
Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил
Мария Федоровцева