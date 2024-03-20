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Захарова: Передача доходов от активов РФ Украине есть «бандитизм и воровство»

20 марта 2024, 13:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Передача Евросоюзом на Украину процентов дохода от конфискованных российских активов станет прямым бандитизмом и воровством, Россия будет отвечать. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине. Ожидается, что первый транш будет направлен Киеву уже в июле текущего года. По мнению Захаровой, подобные действия являются грубейшим и беспрецедентным нарушением базовых международных правовых норм.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тоже высказал свое мнение относительно отправки на Украину финансовых отчислений от замороженных российских активов. Он назвал прецедент актом нарушения норм международного права и пообещал Европе ущерб от использования этих средств.


Напомним, банки западных стран заблокировали порядка 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах, в ответ на принятое Путиным решение о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года.

Еврокомиссия предлагает использовать для помощи Украине именно прибыль от хранения средств, а не сами конфискованные активы Российской Федерации.

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#евросоюз
#еврокомиссия
#мария захарова
#мид рф
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Политолог Васильев заявил, что Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых
20 марта 2024, 13:36

Фото: сайт Кремля

Эксперт, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых из-за разногласий США и Израиля по поводу действий израильских войск в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам эксперта, у США практически закончились средства воздействия на израильского премьера, при этом, если в секторе Газа не удастся достичь мира, то электорат демократов может прийти к расколу. Васильев утверждает, что единственным инструментом давления для Вашингтона является отсутствие финансирования Израиля.

Политолог подчеркнул, что боевые действия в Газе могут продолжаться «за счет собственных ресурсов». Васильев заключил, что Нетаньяху действительно могут судить, однако это случится внутри государства.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#армия
#министр
#политолог
#израиль
#сектор газа
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Песков: Ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен
20 марта 2024, 13:16

Фото: сайт Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал стремление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля направлять доходы от замороженных активов России Киеву уже летом этого года, назвав подобную практику нарушением норм международного права, пишет Gazeta.ru.
Главы МИД стран Евросоюза поддержали идею использования доходов от замороженных активов России для поставок оружия Украине, но принятие окончательного решения пока отложено. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел государств-членов сообщества в Брюсселе.

Дмитрий Песков высказал мнение, что ущерб Европе от использования доходов от активов РФ неизбежен.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила план финансовой помощи Киеву за счёт активов России. Согласно подсчётам брюссельских чиновников, доходы от изъятых активов РФ достигают примерно 3 миллиарда евро в год. Планируется, что к 2027 году на Украину будет направлено порядка 15 миллиардов евро на закупку вооружения или на восстановление инфраструктуры украинских городов.

В среду 20 марта стало также известно, что представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передача Европой на Украину процентов дохода от российских активов станет «прямым бандитизмом и воровством, Россия будет отвечать».

После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года банки западных держав заблокировали около 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах. Доходы от этих средств власти Евросоюза планируют направить в помощь Украине.

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#дмитрий песков
#еврокомиссия
#евросоюз
#доходы
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Пашинян: Армения подверглась нападению внешних недемократических сил
20 марта 2024, 12:48

Фото: iStock/irgit

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, рассказал, что Армения подверглась нападению внешних недемократических сил, которые несут угрозу демократии, территориальной целостности и безопасности республики. Слова политика приводит ТАСС.
Именно угрозы демократии в Армении и территориальной целостности республики сподвигли страну с 1 февраля официально стать членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС.Теперь ордеры Международного уголовного суда в Гааге действуют на территории республики.

«Мы решили присоединиться к Международному уголовному суду, чтобы защитить нашу независимость, территориальную целостность и демократию», — заявил Пашинян.

При этом премьер Армении не уточнил, о каких внешних силах идет речь. Ранее сообщалось, что Армения потребовала прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. Кроме того, Пашинян на конференции в Мюнхене заявил, что Армения — не союзник России в украинском конфликте. Армянский премьер прямо назвал украинский народ дружественным гражданам Армении, и проведение Москвой специальной военной операции этого не изменит. Он добавил, что крайне сожалеет из-за невозможности повлиять на конфликт между Россией и Украиной.

По словам секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна, было стратегической ошибкой допустить зависимость республики от России в период после распада СССР.

Ранее Армения официально уведомила о своем намерении вступить в Евросоюз. Работа в этом направлении уже ведется.

Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир», карты больше не будут работать на территории республики.

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#армения
#россия
#евросоюз
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Politico: ЕК представит предложения по изменению порядка приема в ЕС новых стран
20 марта 2024, 11:22

Фото: iStock/artJazz

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен намерена представить в среду 20 марта предложения, которые изменят порядок приема в ЕС новых членов, об этом сообщает газета Politico.
Согласно проекту документа, Еврокомиссия предлагает постепенно интегрировать Украину, Молдавию и государства Западных Балкан в Евросоюз.

Кроме того, планируется постепенно разрешить странам-кандидатам присоединяться к единому рынку. Действующие лидеры стран ЕС должны будут решить, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни или этапы доступа к рынку от постепенно интегрирующихся государств.

Еврокомиссия допускает, что в перспективе придется отказаться от требования единогласия, тормозящего принятие решений по внешней и внутренней политике, чтобы избежать будущих тупиков. Союз, насчитывающий в себе более 30 членов, не всегда может прийти к единому одинаковому мнению, потому данное предложение Фон дер Ляйен имеет место быть.

Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством «с соответствующими и пропорциональными гарантиями, учитывающими стратегические национальные интересы».


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#ес
#евросоюз
#европа
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В МИД РФ пообещали адекватный ответ на очередные санкции Японии
20 марта 2024, 11:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия адекватно ответит на последние санкции Японии. Об этом в беседе с РИА Новости заявил исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий.
В начале марта МИД Японии анонсировал новые антироссийские санкции, которые коснутся девяти частных лиц и семи компаний из России, а также ввод экспортных ограничений для 29 российских организаций.

По словам Жесткого, Россия расценила очередные ограничительные меры Японии как документ, свёрстанный наспех по итогам саммита G7.

Дипломат отметил, что принятие таких мер, лишённых всякой логики, ударит по самой Японии, которая своими действиями лишает себя российских алмазов.

Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона даст адекватный ответ на такие действия японских властей.

Также Жесткий назвал парадоксальным тот факт, что в санкционный список попал директор детского лагеря «Артек» Константин Федоренко. По словам дипломата, это попытка организовать неприятности для детей и молодёжи, причём не только из России.

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#япония
#россия
#мид рф
#санкции
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Repubblica: США заблокировали заявление G7 с осуждением итогов выборов в России
20 марта 2024, 11:09

Фото: iStock/rarrarorro

Госсекретарь США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления G7, в котором выражалось осуждение итогов прошедших в России президентских выборов, подготовленное председательствующей в ней Италией. Об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.
Блинкен, который участвовал в саммите Большой семерки в режиме видеоконференции, в ходе встречи дал понять, что будет избегать открытой критики в адрес президентских выборов, прошедших в России, потому что не хочет вмешательства Москвы в предстоящие выборы в США.

Ранее представитель Италии подготовил заявление, в котором российские выборы назывались фарсом. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан поддержал публикацию данного заключения, но Госдеп счел формулировки неуместными.

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#сша
#россия
#выборы
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США и Турция договорились о новой системе соблюдения антироссийских санкций
Hürriyet: США и Турция договорились о новой системе соблюдения санкций против РФ
20 марта 2024, 11:03

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США и Турция договорились, что Вашингтон будет уведомлять Анкару, прежде чем вводить санкции против местных компаний, которые подозреваются в обходе ограничений в отношении России. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.
Отмечается, что раньше компании, которые работали или предположительно работали с Россией, попадали под санкции США без запроса Турции о проведении расследования. Однако сейчас страны договорились о новой системе, получившей название «схемы гармонизации санкций». Исходя из неё, США будут уведомлять Турцию о таких компаниях и будут дожидаться информации, которую турецкая сторона предоставит по данному вопросу.

Только после проведения Турцией внутреннего расследования и оглашения результатов, США уже смогут принимать необходимые меры.

Турция неоднократно заявляла, что не присоединяется к односторонним антироссийским санкциям, но, в то же время, не позволяет обходить их.

Посол России в Турции Алексей Ерхов ранее сообщал РИА Новости, что США активно «терроризируют» турецкий бизнес, который сотрудничает с Россией, а такое давление на компании противоречит нормам межгосударственного общения.

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#турция
#сша
#россия
#санкции
#договор
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Медведев отметил пользу отправки французских войск на Украину
20 марта 2024, 10:50

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в отправке французских военных на Украину для российской армии есть польза. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Спрятать несколько полков французских войск на территории Украины крайне проблематично, поэтому вопрос их планомерного уничтожения станет не сложной, но сверхважной задачей для российских военных, подчеркнул политик.

Медведев заявил, что французские власти окажутся в ужасном положении, когда во Францию с Украины привезут большое количество гробов с телами профессиональных военнослужащих.

«Их порежут на части разъярённые родные и злобные представители оппозиции, которым внушали, что Франция не воюет с Россией. А для других неугомонных придурков в Европе будет хороший урок», – отметил Медведев.
Завершил своё послание политик строками из стихотворения Пушкина «Клеветникам России»: «Так высылайте ж к нам, витии,// Своих озлобленных сынов:// Есть место им в полях России,// Среди нечуждых им гробов».

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#дмитрий медведев
#политика
#франция
#военные
#украина
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Остин: Помощь Украине является вопросом чести и безопасности для США
20 марта 2024, 10:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Для Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий сложилась опасная ситуация, Вашингтону необходимо оказывать помощь Киеву. Об этом 19 марта заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи представителей европейских держав на базе «Рамштайн» в Германии, пишет агентство Reuters.
Руководитель американского военного ведомства высказал мнение, что «выживание Украины находится в опасности», а безопасность США из-за этого оказалась под угрозой. Министр сказал, что полон решимости оказывать всяческую помощь Киеву и подчеркнул, что для США это вопрос чести.

«И это вопрос выживания и суверенитета для Украины, и это вопрос чести и безопасности для Америки», — поделился мнением Остин.

Ранее сообщалось, что Белый дом признал, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия США. С таким заявлением во вторник, 19 марта выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Дипломат решительно призвала парламентариев одобрить запрос президента США Джо Байдена на выделение дополнительного финансирования в адрес Киева в размере 126 миллионов долларов.

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#сша
#украина
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