Трамп сделал неожиданное заявление об Украине, России и НАТО

Слева направо: Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп понимает позицию России, которая против членства Украины в альянсе НАТО. Об этом республиканец заявил в рамках своего выступления в Мар-а-Лаго.
«Долгие годы, еще до Путина, Россия говорила, что НАТО никогда не должна быть связана с Украиной. Это как будто было высечено в камне. А затем Байден сказал, что Украина должна иметь возможность присоединиться к НАТО. Таким образом, Россия получает НАТО прямо у своего порога. Я могу понять их чувства по этому поводу», — сказал Трамп.Он добавил, что украинский кризис — фиаско для действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. Трамп считает, что в результате решений демократов разрушаются города и погибают люди. Республиканцы придут к власти в субботу, 25 января. Одним из предвыборных обещаний будущего заокеанского лидера стало завершение конфликта на Украине.
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