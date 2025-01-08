На Украине заявили о нелегитимности спикера Верховной рады

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Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук является таким же нелегитимным, как Владимир Зеленский. Об этом заявил член движения «Другая Украина», бывший депутат украинского парламента Владимир Олейник в беседе с РИА Новости.
Напомним, что срок полномочий Зеленского истёк 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский тогда назвал голосование «несвоевременным».
Олейник подчеркнул, что во время объявленного военного положения разрешены только выборы Верховной рады. Однако будучи уже нелегитимным Зеленский вносит в парламент законопроект о продлении военного положения, который в итоге приняли. Если бы проект вносит Стефанчук, как врио президента, то военное положение было бы на законном основании продлено. Однако в случае с Зеленским это означает нарушение закона, а значит с 29 августа 2024 года (дата истечения пятилетних полномочий Рады) такое положение в стране не действует.
Эксперт добавил, что на парламентские выборы даётся 100 дней после окончания полномочий предыдущего созыва. Однако выборы не проводились, значит и у Верховной рады, так же как у Зеленского, истёк пятилетний срок полномочий.
Олейник отметил, что такое положение опасно, поскольку, когда Россия будет прорабатывать вопрос мирного договора с Украиной, возникнет вопрос о легитимности спикера Рады Стефанчука. Если договор будет подписан, а затем на Украине сменится власть, то новые судьи начнут разбираться, кем был Стефанчук на момент подписания. В результате, сделку посчитают незаконной.
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Олейник подчеркнул, что во время объявленного военного положения разрешены только выборы Верховной рады. Однако будучи уже нелегитимным Зеленский вносит в парламент законопроект о продлении военного положения, который в итоге приняли. Если бы проект вносит Стефанчук, как врио президента, то военное положение было бы на законном основании продлено. Однако в случае с Зеленским это означает нарушение закона, а значит с 29 августа 2024 года (дата истечения пятилетних полномочий Рады) такое положение в стране не действует.
Эксперт добавил, что на парламентские выборы даётся 100 дней после окончания полномочий предыдущего созыва. Однако выборы не проводились, значит и у Верховной рады, так же как у Зеленского, истёк пятилетний срок полномочий.
Олейник отметил, что такое положение опасно, поскольку, когда Россия будет прорабатывать вопрос мирного договора с Украиной, возникнет вопрос о легитимности спикера Рады Стефанчука. Если договор будет подписан, а затем на Украине сменится власть, то новые судьи начнут разбираться, кем был Стефанчук на момент подписания. В результате, сделку посчитают незаконной.
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Анастасия Чинкова