В Киеве допустили участие России в саммите по «формуле мира» Зеленского

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Россия может быть приглашена на второй саммит по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление в ходе конференции «Украина. Год 2024» сделал глава Офиса президента страны Андрей Ермак.
Он отметил, что сначала состоится первый саммит, на который Киев собирается пригласить лидеров более 160 государств.
В рамках этой встречи будут зафиксированы тезисы, которые в течение последних месяцев обсуждались на уровне послов и советников.
Затем будет подготовлен совместный план на основе «формулы мира» Зеленского, который будет представлен на втором саммите.
По словам Ермака, на этот саммит могут быть приглашены представители России, где им представят этот план на случай, если российская сторона захочет завершить конфликт и вернуться к справедливому миру.
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В рамках этой встречи будут зафиксированы тезисы, которые в течение последних месяцев обсуждались на уровне послов и советников.
По словам Ермака, на этот саммит могут быть приглашены представители России, где им представят этот план на случай, если российская сторона захочет завершить конфликт и вернуться к справедливому миру.
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Анастасия Чинкова