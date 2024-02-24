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В мире существует около десяти мирных планов по Украине, заявили в МИД Швейцарии

24 февраля 2024, 11:32
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В мире существует порядка десяти мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, часть из которых засекречена. Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что публичными являются шесть или семь планов, а остальные – засекречены.

Кассис отметил, что целью мирной конференции по Украине, которую хотела бы организовать Швейцария, является предоставление возможности для изложения всех идей, их анализа, поиска компромисса для дальнейшего достижения мира.


Также министр указал на необходимость участия США и стран БРИКС в этой конференции. По словам Кассиса, конференция будет проведена только в том случае, если удастся охватить как можно больше стран.

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#россия
#украина
#переговоры
#план
#конфликт
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Пушков заявил о растущем риске прямого столкновения России и НАТО
Пушков: удары ВСУ по РФ истребителями F-16 приведут к столкновению Москвы и НАТО
24 февраля 2024, 12:30

Фото: iStock/Milous

Риск прямого столкновения НАТО и России растёт на фоне заявлений генсека Альянса Йенса Столтенберга о передаче Украине истребителей F-16 и нанесении с их помощью ударов по российским территориям. Об этом в своём Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
Также он добавил, что западные союзники Киева пытаются изменить ситуацию на фронте, поставляя всё больше вооружения. Однако это оружие, в числе которого и истребители F-16, не поможет украинской армии.

Ранее военэксперт Лукашевич призвал Россию готовиться к поставке истребителей F-16 на Украину, поскольку это усилит ВСУ. Вместе с тем он назвал ряд трудностей, с которыми столкнётся Украина из-за этих самолётов. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Радио 1».

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#россия
#нато
#украина
#конфликт
#столкновение
#самолёты
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Медведев призвал мстить Западу «везде, где только можно»
Медведев назвал Запад врагом и призвал мстить ему
24 февраля 2024, 12:12

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Запад врагом из-за введённых санкций и призвал «мстить им везде, где только можно». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что нынешние санкции больше не направлены на российских властей и бизнес. Они касаются напрямую граждан страны. На это указывает запрет платёжной системы «Мир» и ограничение на деятельность компаний, занимающихся строительством жилья в стране.

Медведев призвал создавать Западу трудности в экономической сфере, возбуждать общественное недовольство, разрабатывать и стараться продвигать решения, которые бы ущемляли интересы Запада.

Также политик объяснил их позицию: чем хуже россиянам, тем лучше западному миру.

В заключение Медведев написал: «На войне как на войне».

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#дмитрий медведев
#санкции
#россия
#ограничения
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«Уникальная в мире система»: как проходит наблюдение за выборами в России
Социолог Дискин рассказал, как в России удалось добиться чистоты выборов
24 февраля 2024, 11:49

Фото: iStock/nemchinowa

По инициативе Общественной палаты РФ возникла система электронного наблюдения, благодаря которой в России удалось добиться чистоты выборного процесса. Об этом в интервью «Радио 1» рассказал заместитель председателя Научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения Иосиф Дискин.
«Центральная избирательная комиссия потратила большие средства на то, чтобы оборудовать все избирательные участки камерами, которые направлены как на саму урну, так и на комплексы автоматической регистрации, а также на работу избирательной комиссии, которая осуществляет подсчет голосов», – уточнил Дискин.
По его словам, все эти действия находятся под контролем. А наблюдать за всем этим можно также в формате онлайн. При этом в случае каких-либо сомнений можно пересмотреть запись повторно.

«Это вообще уникальная в мире система. Те, кто приезжает к нам, всегда поражаются технологиям контроля за избирательным процессом», – подчеркнул специалист.

Таким образом, по его словам, удалось полностью исключить все манипуляции, и под прицелом камер оказываются все ключевые элементы избирательного процесса.

В результате имеется абсолютно объективный контроль, который позволяет гарантировать чистоту голосования и подсчета голосов, заключил собеседник «Радио 1».

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#выборы
#россия
#президент
#цик
#кандидаты
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Слуцкий призвал идти до победы в СВО
Слуцкий: Россия должна дойти до победы в спецоперации, несмотря на трудности
24 февраля 2024, 11:10

Фото: сайт Кремля

Кандидат в президенты России от партии ЛДПР Леонид Слуцкий призвал идти до победы в спецоперации. Об этом он написал в своём Telegram-канале в годовщину начала СВО.
Он подчеркнул, что два года назад Россия сделала правильный шаг, встав на защиту русских людей и будущего российской цивилизации. «Было и будет не просто», однако Россия дойдёт до победы, заявил Слуцкий.

По его словам, с момента начала СВО Россия стала жить иначе, поскольку разорвались многие партнёрские отношения с другими государствами, страну покинули «предатели». Однако всё это не сломило Россию, а, наоборот, сделало её сильнее и сплочённее.

Слуцкий заявил, что российские бойцы обязательно вернутся домой. А также добавил, что день начала боевых действий никогда не бывает праздничным, но победу Россия будет праздновать обязательно.

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#сво
#победа
#россия
#украина
#лдпр
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Австралия ввела санкции против Киркорова, Баскова и Канделаки
24 февраля 2024, 10:58

Фото: iStock/husayno

Австралия ввела санкции в отношении российских физлиц и организаций. Об этом пишет ТАСС.
Власти страны, в знак поддержки Украины, пополнили санкционный список. В него попали 55 граждан России, в числе которых главы нескольких российских регионов, сенаторы, руководители учреждений и ведомств.

Кроме того, ограничения были введены в отношении артистов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Николая Расторгуева, Олега Газманова, руководителя «Газпром-медиа развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы ВГТРК Олега Добродеева и других.

Отмечается, что власти Австралии вводят санкции против России с 2014 года. Эти ограничения стали 28 по счёту.

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*внесён Минюстом РФ в перечень иноагентов
#австралия
#россия
#санкции
#ограничения
#украина
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Bloomberg: Восточная Европа перестаёт доверять Западной из-за споров по Украине
24 февраля 2024, 10:36

Фото: iStock/artJazz

Страны Восточной Европы перестают доверять странам Западной Европы из-за Украины. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Отмечается, что конфликт возник из-за того, что западная часть Европы, по мнению восточной, не прислушивается к запросам Киева на фоне якобы возникающей угрозы со стороны России.

Также споры о способах пополнения критически низких запасов вооружения на Украине также провоцирует «более глубокий раскол» в Европе.

Агентство утверждает, что в случае победы России над Украиной страны Восточной Европы «не простят» такого исхода Западной Европе. Такие настроения наблюдаются в дипломатических кругах.

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#европа
#украина
#сша
#конфликт
#спецоперация
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Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года, заявил Рябков
24 февраля 2024, 10:22

Фото: iStock/dima_zel

Россия не планирует выходить из Договора о космосе 1967 года. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, беседуя с журналистами.
Он подчеркнул, что США приписывают России якобы имеющиеся намерения о размещении ядерного оружия в космосе. Одновременно с этим Вашингтон добивается превосходства, в том числе и в сфере вооружений.

Рябков подчеркнул, что США идут по своей, уже ставшей традиционной, схеме. Приписывая другой стране несуществующие намерения, они интенсифицируют собственные усилия, которые нарушают правила международной безопасности и полностью игнорирую предложения России о сохранении космоса без вооружения.

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#россия
#сша
#космос
#оружие
#договор
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Новые санкции США против РФ не повлияют на её экономику, пишет Washington Post
24 февраля 2024, 10:11

Фото: iStock/designer491

Новый пакет антироссийских санкций США не окажет негативного влияния на экономику России. Об этом сообщает газета Washington Post.
Накануне стало известно о том, что минфин, минторг и госдеп США анонсировали введение масштабных санкционных ограничений в отношении России. В новый пакет вошли около 500 физлиц и организаций, в том числе из третьих стран.

Издание пишет, что два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.

Также указывается на «жизнестойкость России» на фоне обострения столкновений в рамках мировой торговли и финансов.

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#сша
#россия
#санкции
#экономика
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Премьер-министры Италии, Канады, Бельгии и председатель ЕК прибыли на Украину
24 февраля 2024, 09:46

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Премьер-министры Италии Джорджа Мелони, Канады Джастин Трюдо, Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что они приехали на Украину на поезде из Польши. Этот визит стал выражением солидарности с Киевом.

Ранее американский журналист и телеведущий Такер Карлсон в соцсети X написал, что Украина не сможет одержать победу над Россией даже при многомиллиардной помощи от США и стран Евросоюза. Он подчеркнул, что у Украины нет своего промышленного потенциала, а численность на 100 миллионов меньше, чем в России. Эти факторы говорят о том, что ВСУ, ряды которых постоянно редеют, не смогут вытеснить ВС РФ.

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#украина
#евросоюз
#политика
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