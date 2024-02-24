В мире существует около десяти мирных планов по Украине, заявили в МИД Швейцарии

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В мире существует порядка десяти мирных планов по урегулированию конфликта на Украине, часть из которых засекречена. Об этом сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе общения с журналистами в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что публичными являются шесть или семь планов, а остальные – засекречены.
Кассис отметил, что целью мирной конференции по Украине, которую хотела бы организовать Швейцария, является предоставление возможности для изложения всех идей, их анализа, поиска компромисса для дальнейшего достижения мира.
Также министр указал на необходимость участия США и стран БРИКС в этой конференции. По словам Кассиса, конференция будет проведена только в том случае, если удастся охватить как можно больше стран.
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Кассис отметил, что целью мирной конференции по Украине, которую хотела бы организовать Швейцария, является предоставление возможности для изложения всех идей, их анализа, поиска компромисса для дальнейшего достижения мира.
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Анастасия Чинкова