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Bild: ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России

Фото: iStock/huettenhoelscher

Фото: iStock/huettenhoelscher

Армия ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России. Об этом пишет издание Bild.
«Сценарий: нападение России на Запад. В кратчайшие сроки тысячи солдат НАТО должны быть переброшены из Западной Европы на Восточный фронт. Гамбург с его стратегически важным портом играет центральную роль», — говорится в сообщении.

Предварительно, к учениям привлекут до 800 тысяч солдат. Военные отработают перемещение в городе, оказание экстренной медицинской помощи, эвакуацию раненых и работу вертолетов над Гамбургом. Основной задачей учений станет не оборона инфраструктуры, а быстрый переброс войск в Польшу и страны Балтии в случае ЧС.

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Трамп: США ждут тяжелые времена из-за введения пошлин
06 апреля 2025, 02:27

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп предупредил граждан страны о тяжелых временах, которые наступят из-за введения торговых пошлин. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал Трамп.

Президент отметил, что Штаты не пострадали так сильно, как Китай. По утверждению Трампа, Поднебесная потеряла гораздо больше.

Напомним, что Дональд Трамп подписал закон о введении торговых пошлин на импорт из других стран. Минимальная ставка на иностранную продукцию составляет 10%. Часть государств столкнулась с повышенными тарифами, в том числе и Китай.

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WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин победил в торговой войне с Трампом
06 апреля 2025, 00:54

Фото: iStock/WD Stuart

Председатель КНР Си Цзиньпин стал победителем в торговой войне с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Wall Street Journal.
«Всеобъемлющие пошлины Трампа изменят мировой порядок во многих отношениях, и уже наметился один победитель — Си Цзиньпин. У китайского лидера выдалась превосходная неделя», — пишет газета.

В публикации отметили, что многие годы США убеждали Европу снизить экономические связи с Китаем. Теперь действия Трампа наоборот заставят страны ЕС возобновить торговые отношения с КНР. К тому же Запад, недовольный введенными пошлинами, показал Китаю свою разобщенность.

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«Более масштабный, чем можно»: финансист оценила ответ Китая на пошлины США
Эксперт Холоденко: ответ КНР на тарифы США был более масштабным, чем полагалось
06 апреля 2025, 00:44

Фото: iStock/Rawf8

Ответ Китая на пошлины США был более масштабным, чем предполагалось, так как КНР «отзеркалила» американские тарифы. Об этом заявила глава отдела аналитики «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко. По ее словам, на данный момент ожидания от происходящего не выглядят апокалиптическими.
«Комплекс внешнеторговых мер может привести к рецессии в США. В первом квартале ожидается падение американского ВВП. Судя по индексам деловой активности от ISM за март, бизнес уже отреагировал на обмен торговыми мерами. Глобальная инфляция может вырасти в ответ на увеличение издержек», — пояснила она в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Дарья Кургинова прокомментировала другую громкую новость этой недели — решение Конституционного суда, который утвердил импичмент президенту Южной Кореи Юн Сок Елю. В комментарии для «Известий» эксперт отметила, что такой вердикт указывает на политический консенсус в стране, где действия южнокорейского лидера оцениваются как непозволительные. По ее словам, судебное решение — финальная точка в истории правления президента.
«Поражение его администрации приведет к пересмотру стратегий правых сил: они будут вынуждены сменить лидеров и пересобрать политический нарратив, чтобы вернуть доверие молодого поколения и центристского электората», — поделилась она.
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Стало известно, как на самом деле США относятся к Европе
Политолог Асафов: США относятся к Европе со скепсисом
06 апреля 2025, 00:39

Фото: iStock/SurkovDimitri

Администрация президента США Дональда Трампа относится к Европе со скепсисом, о чем говорит утечка из секретного чата в Signal, в котором страны ЕС называют нахлебниками. Об этом заявил политолог Александр Асафов. По его словам, на подобное отношение также указывают введенные тарифные пошлины.
«Хрупкое евроатлантическое сотрудничество будет рушиться, поскольку американцам нужен полный вассалитет, приносящий прибыль, а не какие-то договоренности во имя мира, во имя мирового порядка и так далее. И в этом смысле политический прагматизм новой администрации США достаточно очевиден», — поделился аналитик в беседе с «Известиями».
В то же время эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская отметила, что новые пошлины со стороны США могут вызвать рост инфляции и падение цен на нефть. В разговоре с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что в этом вопросе есть важные нюансы. Например, в списке товаров, которые попали под тарифы, нет ни газа, ни нефти, ни нефтепродуктов, а среди стран нет Канады и Мексики, которые являются основными поставщиками «черного золота» в Штаты.
«Это должно значительно смягчить инфляционное давление, которое могут вызвать новые тарифы. Во-вторых, без понимания ответных шагов других стран сложно однозначно спрогнозировать последствия для мировой экономики. Как именно они отреагируют?», — задалась вопросом эксперт.
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Глава МИД Нигера заявил, что RT помогает лучше узнать Россию
06 апреля 2025, 00:37

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Нигера Бакари Яу Сангаре заявил, что работа RT улучшает имидж РФ на международной арене. Он подчеркнул, что телеканал помогает лучше понять Россию, которая всегда поддерживала развивающиеся страны и их стремление к независимости и суверенитету.
«Сангаре отметил, что западные СМИ часто формируют негативный образ России и RT помогает опровергать эти стереотипы. По его словам, такие каналы должны повышать осведомленность о реальной политике и намерениях Москвы в Африке, что важно для утверждения суверенитета стран региона», — отмечает телеканал.
Ранее RT выяснил, что Пентагон собирается заполучить доступ к российским архивным документам. Одно из агентств Минобороны США начало искать подрядчика для изучения данных государственных военных архивов России. По мнению военэксперта Василия Дандыкина, таким образом Штаты хотят изучить российские потери в вооруженных конфликтах, прикрываясь поиском сведений о перемещенных лицах

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