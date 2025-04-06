Bild: ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России

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Армия ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России. Об этом пишет издание Bild.
«Сценарий: нападение России на Запад. В кратчайшие сроки тысячи солдат НАТО должны быть переброшены из Западной Европы на Восточный фронт. Гамбург с его стратегически важным портом играет центральную роль», — говорится в сообщении.
Предварительно, к учениям привлекут до 800 тысяч солдат. Военные отработают перемещение в городе, оказание экстренной медицинской помощи, эвакуацию раненых и работу вертолетов над Гамбургом. Основной задачей учений станет не оборона инфраструктуры, а быстрый переброс войск в Польшу и страны Балтии в случае ЧС.
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