В Киеве готовят гуманитарный коридор через Турцию

фото: istockphoto / Oleksii Liskonih
Киев и Анкара работают над созданием гумкоридора через Турцию, чтобы вернуть на Украину гражданских и заключенных с территорий, подконтрольных России, сообщили в РБК.
В начале 2023 года Турция выдвинула предложение о создании гуманитарного коридора через свою территорию для мирных жителей и заключённых с территорий, подконтрольных России. Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью для Euronews.
В январе прошлого года турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил о желании Турции стать посредником между Россией и Украиной. Однако после этого были проведены встречи омбудсменов двух стран, но прогресса пока нет.
В начале апреля Малкоч посетил Украину и Россию и рассказал, что работа над гуманитарным коридором была приостановлена из-за кризиса и войны в Газе. По его словам, «эта работа должна быть возобновлена. Каждый шаг к миру и освобождению людей из плена ценен».
Читайте также:
В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу
В Германии раскрыли, где хранятся американские кассетные боеприпасы для ВСУ
Политика Запада по «занятию сторон» усложняет украинский конфликт
«Турция играет важную роль в усилиях по достижению мира и имеет опыт переговоров с Россией. Благодаря этому опыту она может вести диалог со многими странами, включая государства глобального Юга. вспомним какую роль сыграла Турция в переговорах между Киевом и Москвой в начале конфликта, а также в заключении зерновой сделки и обмене пленными», — подчеркнул Василий Боднар.
В январе прошлого года турецкий омбудсмен Шереф Малкоч заявил о желании Турции стать посредником между Россией и Украиной. Однако после этого были проведены встречи омбудсменов двух стран, но прогресса пока нет.
В начале апреля Малкоч посетил Украину и Россию и рассказал, что работа над гуманитарным коридором была приостановлена из-за кризиса и войны в Газе. По его словам, «эта работа должна быть возобновлена. Каждый шаг к миру и освобождению людей из плена ценен».
Читайте также:
В Совфеде ответили на заявление Кулебы о невозможности склонить Киев к диалогу
В Германии раскрыли, где хранятся американские кассетные боеприпасы для ВСУ
Политика Запада по «занятию сторон» усложняет украинский конфликт
Мира Полтева