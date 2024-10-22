Зеленский подписал указ о ликвидации всех медкомиссий на Украине до конца 2024

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации всех медико-социальных экспертных комиссий на Украине до конца 2024 года. Соответствующий документ опубликовали на сайте украинского лидера.
Подписав указ, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 22 октября 2024 года, направленное, согласно заявлению, на борьбу с коррупцией и нарушениями при получении инвалидности среди чиновников.
Отмечается, что украинские власти должны разработать законопроект о внесении изменений в работу медкомиссий, предусмотрев полную ликвидацию МСЭК. Кроме того, в решении сказано, что за 3 месяца нужно перепроверить все постановления инвалидности, выданные чиновникам.
Ранее сообщалось, что после скандала с фальшивыми инвалидностями у прокуроров и государственных чиновников подал в отставку генеральный прокурор Украины Андрей Костин, занимавший эту должность с июля 2022 года. По его словам, нужно отменить все поддельные постановления об инвалидности, а ответственные должны понести персональную политическую ответственность.
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Отмечается, что украинские власти должны разработать законопроект о внесении изменений в работу медкомиссий, предусмотрев полную ликвидацию МСЭК. Кроме того, в решении сказано, что за 3 месяца нужно перепроверить все постановления инвалидности, выданные чиновникам.
Ранее сообщалось, что после скандала с фальшивыми инвалидностями у прокуроров и государственных чиновников подал в отставку генеральный прокурор Украины Андрей Костин, занимавший эту должность с июля 2022 года. По его словам, нужно отменить все поддельные постановления об инвалидности, а ответственные должны понести персональную политическую ответственность.
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Данил Пономарев