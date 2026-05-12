Политолог раскрыл, кого за собой потащит Ермак на фоне подозрения в коррупции
Политолог Дудчак: Ермаку некого тащить за собой, кроме Зеленского
Уголовное дело против экс-главы офиса президента Андрея Ермака является намеком для Владимира Зеленского. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.
Напомним, НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку. Его считают участником организованной группы, причастной к легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.
«Ермаку больше некого тащить за собой. Остался единственный Зеленский. Это такие намеки — непрозрачные намёки Зеленскому на то, что "мы уже практически до тебя дошли"», — отметил Дудчак в беседе с Life.ru.
По его словам, борьба с коррупцией на Украине является шоу, которое дает западным странам списывать на киевский режим огромные деньги. Он уверен, что западные спецслужбы имеют компрометирующую информацию на Зеленского, однако ее не используют открыто, предпочитая манипуляцию.