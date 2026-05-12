Политолог раскрыл, кого за собой потащит Ермак на фоне подозрения в коррупции

12 мая 2026, 16:54

Политолог Дудчак: Ермаку некого тащить за собой, кроме Зеленского

Уголовное дело против экс-главы офиса президента Андрея Ермака является намеком для Владимира Зеленского. Такое мнение выразил политолог Александр Дудчак.





Напомним, НАБУ и САП предъявили подозрение Ермаку. Его считают участником организованной группы, причастной к легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.





«Ермаку больше некого тащить за собой. Остался единственный Зеленский. Это такие намеки — непрозрачные намёки Зеленскому на то, что "мы уже практически до тебя дошли"», — отметил Дудчак в беседе с Life.ru.