Михаил Подоляк (фото: РИА Новости/Александр Кряжев)
Советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Times обвинил американскую бюрократию в затягивании военной помощи Киеву.
По его мнению, медленные поставки США приведут к потерям среди украинской армии и позволят России продвинуться вперед.
Он напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что не всю сумму, за которую проголосовали в США, реализовали в рамках прямой помощи Украине.
Издание отмечает, что бюрократические трудности помешают Киеву получить оставшуюся помощь, выделенную президентом Джо Байденом до вступления в должность его преемника Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Киев ищет способ убедить избранного американского лидера в том, что постоянная поддержка Украины может принести пользу США.
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«Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами», – заявил Подоляк.
Он напомнил заявление Владимира Зеленского о том, что не всю сумму, за которую проголосовали в США, реализовали в рамках прямой помощи Украине.
Издание отмечает, что бюрократические трудности помешают Киеву получить оставшуюся помощь, выделенную президентом Джо Байденом до вступления в должность его преемника Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что Киев ищет способ убедить избранного американского лидера в том, что постоянная поддержка Украины может принести пользу США.
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Александр Климов