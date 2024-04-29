В Киеве объяснили решение отступить от соблюдения прав человека

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Глава Минюста Украины Денис Малюська назвал нормальной практикой пересмотр Конвенции по правам человека и отказ от некоторых её положений. Такое заявление он сделал в своих соцсетях.
Министр подчеркнул, что аналогичное сообщение было направлено в Совет Европы ещё в 2022 году, сразу после введения военного положения. По его словам, отправка властями Украины таких заявлений осуществляется ещё с 2015 года.
Малюська подчеркнул, что подобные заявления направляют все государства, участвующие в военных конфликтах.
В апреле текущего года киевские власти вновь решили уточнить перечень существующих ограничений и приняли решение о его уменьшении, заключил глава Минюста.
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Малюська подчеркнул, что подобные заявления направляют все государства, участвующие в военных конфликтах.
В апреле текущего года киевские власти вновь решили уточнить перечень существующих ограничений и приняли решение о его уменьшении, заключил глава Минюста.
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Анастасия Чинкова