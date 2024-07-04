В Киеве опровергли новость об интервью Зеленского с Такером Карлсоном

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг интервью Владимира Зеленского с американским журналистом Такером Карлсоном. Об этом сообщило издание «Страна.ua»
Никифоров заявил, что в графике украинского лидера нет встречи с Карлсоном и посоветовал журналисту «внимательнее проверять свои источники».
Такер Карлсон анонсировал интервью с украинским политиком в соцсети Х. Он отметил, что цель беседы — довести до жителей США реальную информацию о конфликте на Украине, который полностью меняет положение их страны в мире.
Американский журналист в начале февраля взял интервью у российского президента Владимира Путина. За полтора часа беседы Путин ответил примерно на 60 вопросов собеседника, а сама публикация набрала десятки миллионов просмотров буквально за несколько часов. Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.
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Такер Карлсон анонсировал интервью с украинским политиком в соцсети Х. Он отметил, что цель беседы — довести до жителей США реальную информацию о конфликте на Украине, который полностью меняет положение их страны в мире.
Американский журналист в начале февраля взял интервью у российского президента Владимира Путина. За полтора часа беседы Путин ответил примерно на 60 вопросов собеседника, а сама публикация набрала десятки миллионов просмотров буквально за несколько часов. Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в соцсетях.
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Анжела Абраменко