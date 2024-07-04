Американский журналист Карлсон анонсировал интервью с президентом Зеленским

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Журналист США Такер Карлсон сообщил, что скоро может появиться его интервью с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети Х.
По его словам, цель интервью состоит в том, чтобы предоставить американцам необходимую информацию о конфликте, который меняет положение их страны в мире.
Такер Суонсон Макнир Карлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном».
В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Запись интервью была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров.
Такер Карлсон: Перед интервью с Путиным за мной следило АНБ США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы надеемся, что скоро появится», — написал он.
Такер Суонсон Макнир Карлсон — американский консервативный политический обозреватель, журналист. Вёл политическое ток-шоу на Fox News под названием «Вечер с Такером Карлсоном».
В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Запись интервью была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров.
Такер Карлсон: Перед интервью с Путиным за мной следило АНБ США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова