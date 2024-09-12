В Киеве признали возможность договора с Россией в Стамбуле в 2022 году

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Украинский конфликт можно было урегулировать в Стамбуле на переговорах в 2022 году, заявил бывший замглавы украинского МИДа Александр Чалый на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования… то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — считает Чалый.Он добавил, что политически урегулировать конфликт, по его мнению, можно будет лишь в очень далекой перспективе.
Президент Владимир Путин раскрывал детали мирного плана по Украине, согласно которому республика должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с российских территорий, а антироссийские санкции должны быть сняты.
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Никита Кротов