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В Киеве признали возможность договора с Россией в Стамбуле в 2022 году

Чалый: на переговорах в Турции можно было политически урегулировать конфликт
12 сентября 2024, 15:08
Фото: istockphoto/3dmitry

Фото: istockphoto/3dmitry

Украинский конфликт можно было урегулировать в Стамбуле на переговорах в 2022 году, заявил бывший замглавы украинского МИДа Александр Чалый на 11-м Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.
«Если на переговорах в Стамбуле существовали возможности для политического урегулирования… то сейчас, на мой личный взгляд, нет никаких возможностей для политического урегулирования», — считает Чалый.
Он добавил, что политически урегулировать конфликт, по его мнению, можно будет лишь в очень далекой перспективе.



Президент Владимир Путин раскрывал детали мирного плана по Украине, согласно которому республика должна отказаться от членства в НАТО, вывести войска с российских территорий, а антироссийские санкции должны быть сняты.

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#мир
#украина
#россия
#турция
#переговоры
#новости
Киберэксперт Бедеров допустил использование Харрис скрытых наушников
12 сентября 2024, 15:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров заявил, что кандидат в президенты США Камала Харрис могла использовать скрытые наушники во время дебатов с соперником в предвыборной гонке Дональдом Трампом.
«Я не отметил бы какое-то торможение. Кандидатов такого уровня никто бы не стал проверять, залезать им в уши, сканировать радиочастотным сканером и т. д. Поэтому принести они могли всё что угодно, а наушник мог быть также замаскирован даже в виде обруча на голове, в виде чего угодно, потому что звуковой сигнал внутрь черепа может передаваться различными каналами», — прояснил в беседе с RT Бедеров.

Дол этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказывал мнение о том, что западные санкции в отношении IT-сектора России на вряд ли затронут рядовых граждан.

«Есть базовая гипотеза, что санкции касаются либо юридических лиц, либо частных – но поименно. Это общемировая практика. Соответственно, формально никто санкции на всех граждан России не накладывает. И когда какие-то компании заявляют, что удалят всех русскоязычных пользователей, это их частная инициатива», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Клименко.

Ранее Герман Клименко пояснял, что белые хакеры – это обычные программисты, которые могут получить доступ к структурам и кодам сайта, к базам данных и найти там ошибки.

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В Польше не смогли сдержать смеха, говоря про антироссийский шаг
Глава МИД Польши Сикорский рассмеялся, говоря о подрыве ниток газопровода СП
12 сентября 2024, 15:21

Фото: istockphoto/macky_ch

Глава польского МИДа Радослав Сикорский не сдержал смеха, говоря о терактах на нитках газопровода «Северный поток». Суть разговора в Telegram-канале передали пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это не сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это», — сказал Сикорский.
Теракт на нитках газопровода «Северный поток» произошел в конце сентября 2022 года. Российская сторона запрашивала данные по расследованию, но ни разу их не получила. Кроме того, к расследованию не были допущены российские специалисты.

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#мир
#польша
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#новости
#взрывы
#теракт
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Во Франции опасаются мировой войны из-за разрешения Киеву бить по РФ
Филиппо: Запад пойдет на мировую войну, позволив Киеву бить по территории РФ
12 сентября 2024, 15:05

Фото: iStock/MikeMareen

Руководства стран Запада готовы развязать мировую войну из-за краха ВСУ на поле боя. В этом уверен лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, так он прокомментировал информацию о том, что США готовятся разрешить Украине наносить удары по РФ своим оружием.
«Ситуация настолько отчаянная и проигрышная для Украины и Зеленского, что "ястребы" ускоряют движение к мировой войне!» — написал Филиппо в соцсети X.

По его словам, лидер Франции Эммануэль Макрон поддержит подобное решение, как «добрая собачка».

Филиппо считает, что руководства стран Запада готовы уничтожить все, ради спасения своих денег и идеологии, при этом Франции необходимо срочно выйти из НАТО и полностью перестать отправлять Украине деньги и оружие, заключил политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Украине все-таки разрешат бить западными ракетами по территории России, то подобное действие повысит вовлеченность Запада в конфликт.

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Маск отреагировал на дерзкий план США по РФ при помощи одной фразы
Маск назвал планы США разрешить Киеву бить вглубь РФ шагом к мировой войне
12 сентября 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

На планы США разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по РФ отреагировал американский бизнесмен Илон Маск в соцсетях. Поводом для этого явилась публикация о том, что третья мировая давно началась, но Запад не хочет об этом сообщать.
«Это, безусловно, шаг в этом направлении», — написал Маск.
Ранее сообщалось, что США, возможно, уже приняли решение разрешить киевскому режиму бить по России.

Украина постоянно противоречит сама себе. Говоря о переговорах с Москвой, республика не отменяет законодательный запрет на это. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский говорил, что никого не наделял полномочиями говорить с РФ. При этом Зеленского самого называют «просроченным» президентом, ведь его полномочия истекли 20 мая 2024 года.

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Песков: одобрение ударов по РФ со стороны США повышает вовлеченность Запада
12 сентября 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Если Украине все-таки разрешат бить западными ракетами по территории России, то подобное действие повысит вовлеченность Запада в конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это попытка продолжения войны до последнего украинца. Здесь не нужно сгущать краски, но, естественно, это существенно повышает степень вовлеченности стран коллективного Запада в эту войну вокруг Украины», – заявил Песков в беседе с «Известиями».
По его словам, подобные действия приведут к соответствующей реакции со стороны России.

Пресс-секретарь президента уверен, что руководства стран Запада уже давно приняли решение позволить Киеву бить своими ракетами по территории России, а нынешняя дискуссия является «камуфляжной». Таким образом, Песков предположил, что ВСУ продолжат террористические атаки и попытаются наносить удары по социальной инфраструктуре.

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#песков
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В Кремле указали на уже принятое США решение разрешить Киеву бить по РФ
Песков: Решение о разрешении США Киеву бить по РФ, очевидно, уже принято
12 сентября 2024, 12:50

Фото: istockphoto/TomasSereda

В Вашингтоне, очевидно, уже приняли решение разрешить Киеву бить по РФ западными вооружениями.
Об этом заявил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Процесс действительно пошел, идет такая камуфляжная дискуссия. Очевидно, что решение давно принято, и очевидно, что, конечно, Украина продолжит вот эти вот свои террористические атаки, и, с большой долей уверенности, можно предположить, что они будут пытаться бить по социальным объектам», — прокомментировал он.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ, конечно, ответит на такие враждебные действия коллективного Запада.

Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает требовать от западных союзников вооружения и разрешение бить вглубь российских территорий дальнобойными ракетами. Госсекретарь США Энтони Блинкен проводил в Киеве переговоры на эту тему накануне и обещал доложить об их результатах хозяину Белого дома Джо Байдену.

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#мир
#сша
#киев
#украина
#россия
#кремль
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В Пентагоне смоделируют последствия ядерного взрыва в РФ и Восточной Европе
12 сентября 2024, 12:09

Фото: istockphoto/Dennis Swanson - Studio 101 West Photography

Последствия ядерного взрыва в Восточной Европе и России смоделируют в Пентагоне, пишет РИА Новости, ссылаясь на документацию Минобороны США.
«Инженерный корпус армии США заключил контракт <...> на разработку активных исследовательских программ, сосредоточенных на моделировании воздействия ядерного оружия на сельскохозяйственные системы», — указано в документах.
Предполагается смоделировать ситуацию с глобальной ядерной войной, которая приведет к ликвидации ферм сельского хозяйства. В этом поможет программное обеспечение, которое воссоздаст такую ситуацию. Стоимость контракта составит, по предварительным оценкам, 34 миллиона долларов.

Его планируется заключить лишь с одной фирмой-подрядчиком, без участия третьих сторон.

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#мир
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#ядерное оружие
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Лавров: Запад давно дал разрешение Киеву на удары дальнобойным оружием по РФ
12 сентября 2024, 12:07

Фото: сайт Кремля

Запад давно дал Киеву разрешение на удары дальнобойным оружием по территории РФ и снял все ограничения, данное решение просто пытаются подобающим образом оформить в публичном пространстве. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, визиты госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев — это инсценировка.
«У нас нет сомнений, что решение о снятии ограничений на использование дальнобойных орудий для атаки территории РФ было принято. Сейчас его пытаются покрасивее, поизящнее оформить в публичном пространстве», — пояснил Лавров.
Ранее телеканал ABC сообщал, что Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей на территории России для ударов дальнобойными ракетами, а также план использования такого оружия. Однако отмечалось, что решение о снятии ограничения на использование дальнобойного вооружения от США пока не было принято.

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Зеленский оценил мирный план Бразилии и КНР по урегулированию конфликта
Зеленский посчитал мирный план Бразилии и КНР деструктивным
12 сентября 2024, 11:54

Мирный план Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине является деструктивным. Об этом в беседе с журналистами Metr poles заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«Китайско-бразильское предложение - это тоже деструктивно, это просто политическое заявление. И я говорил Луле (президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - прим. ред.), и мы передавали китайской стороне: «Давайте вместе садиться, давайте вместе разговаривать». <...> с чего вы вдруг решили, что вы должны принимать сторону России или быть где-то посередине? <...> как можно предлагать «вот наша инициатива», ничего у нас не спросив?» - сказал экс-президент Украины, чьи полномочия истекли 20 мая.
При этом, отмечают обозреватели, Зеленский уверен, что бразильская и китайская стороны якобы заранее обсуждали собственное мирное предложение с Россией.

«Мы же не дураки», — добавил Зеленский, произнеся «дураки» по-русски, хотя беседа проходила на украинском языке.

В 2019 году во время предвыборной гонки на Украине Зеленский обещал прекратить конфликт, но придя к власти, продолжил антироссийскую агрессивную риторику. После он узурпировал власть в республике, отменив выборы в связи с введением военного положения.

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