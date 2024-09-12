Во Франции опасаются мировой войны из-за разрешения Киеву бить по РФ

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Руководства стран Запада готовы развязать мировую войну из-за краха ВСУ на поле боя. В этом уверен лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, так он прокомментировал информацию о том, что США готовятся разрешить Украине наносить удары по РФ своим оружием.
«Ситуация настолько отчаянная и проигрышная для Украины и Зеленского, что "ястребы" ускоряют движение к мировой войне!» — написал Филиппо в соцсети X.
По его словам, лидер Франции Эммануэль Макрон поддержит подобное решение, как «добрая собачка».
Филиппо считает, что руководства стран Запада готовы уничтожить все, ради спасения своих денег и идеологии, при этом Франции необходимо срочно выйти из НАТО и полностью перестать отправлять Украине деньги и оружие, заключил политик.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Украине все-таки разрешат бить западными ракетами по территории России, то подобное действие повысит вовлеченность Запада в конфликт.
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Элина Позднякова