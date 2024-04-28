Главком ВСУ Александр Сырский прошлым летом хвастался, что ВСУ взяли под контроль Артёмовск, а теперь жалуется на катастрофическое положение армии. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём YouTube-канале.
Он подчеркнул, что данные о взятии ВСУ под огневой контроль Артёмовска были абсолютным абсурдом и не соответствовали действительности. А теперь Сырский открыто признаётся о тяжёлой для украинской армии ситуации на фронте.
Ранее Сырский также признал успехи российских войск на нескольких направлениях. Он подчеркнул, что ВС РФ активно атакуют по всей линии фронта, в связи с чем ситуация на линии боевого соприкосновения серьёзно обострилась.
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Анастасия Чинкова