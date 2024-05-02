В Киеве призвали перейти к «наступательной украинизации» страны

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Украина должна перейти от «оборонительной» к «наступательной украинизации». Об этом заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь. Соответствующее обращение опубликовано на его официальном сайте.
Креминь отметил, что такая мера позволит вести контроль за обеспечением функционирования украинского языка в стране. О том, как будет реализована «укранизация», языковой омбудсмен не сообщил.
Ранее Креминь уже выступал с подобным заявлением. 17 апреля он сообщил, что из эфиров местных телеканалов русский язык должен полностью исчезнуть. Прежде глава ДНР Пушилин заявил, что ни в одной школе ДНР не хотят изучать украинский язык. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова