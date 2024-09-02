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В Киеве прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, передает украинская газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Взрывы в Киеве и Харькове», — сообщается в публикации.
Ранее в городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, в результате которого были повреждены два предприятия.
Напомним, Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.
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Александр Климов