Тревога в Киеве: взрыв в Черкассах и воздушная угроза в восьми областях

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, предупреждение о возможной воздушной опасности затрагивает Киевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Черниговскую, Николаевскую, Полтавскую, Сумскую и Харьковскую области.
Кроме того Черкасской области был зафиксирован взрыв. Подробности происшествия и информация о возможных жертвах и разрушениях уточняются.
Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье в Киевской, Харьковской и еще шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Напомним, Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.
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Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье в Киевской, Харьковской и еще шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Напомним, Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.
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Елена Перлова