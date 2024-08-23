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Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

Президент России обсудил ситуацию в Курске, Белгороде и Брянске
23 августа 2024, 02:25

Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в приграничных регионах, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области. В Брянской области российские силы отбили попытку украинских диверсантов прорваться через границу.
По мнению военных аналитиков, Киев может скрывать в резерве до 10 бригад для подготовки нового наступления, при этом Курская и Белгородская области остаются под угрозой. Об этом сообщает News.ru.

Эксперты считают, что Брянская область используется как отвлекающее направление, а основное наступление ВСУ может быть направлено на юг России, включая Херсонскую область и Крым. В приграничных районах фиксируются активные действия украинских диверсионных групп, которые маскируются под местных жителей и скрываются в лесах.



Российские войска продолжают усиливать меры безопасности, чтобы предотвратить новые атаки, и предпринимают действия по ликвидации оставшихся диверсионных групп на своей территории.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
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#меры
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#всу
#киев
#пентагон
#брянская область
«Ведьмы ВСУ» уже воюют под Курском: что с ними обычно происходит в плену
23 августа 2024, 01:57

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Украинские девушки-военнослужащие, участвующие в боях на передовой в Курской области, привлекли внимание как российских, так и западных СМИ. На своих страницах в социальных сетях они публикуют фотографии, сделанные на российской территории, и уже известно о нескольких случаях, когда украинки попадали в плен к российским военным.
По информации, полученной из Telegram-каналов, одна из таких девушек была взята в плен 16 августа. В видео, опубликованном в интернете, она стояла на коленях вместе с двумя мужчинами, с повязками на глазах. В разговоре с пленными стало известно, что они прибыли из Одессы, и девушка подтвердила, что присоединилась к ВСУ добровольно.

Ранее, 11 августа, в Сети появились фотографии молодой украинки, которая поделилась кадрами из Курской области. На одном из них она позирует в военной форме, а на другом — лежит с изуродованным лицом на больничной койке, с подписью «Сходила на Курск».

В интервью NEWS.ru один из российских бойцов с позывным Воркута отметил, что женщины начали активно пополнять ряды украинской армии ещё с 2014 года, но сейчас их участие в боях стало ещё более заметным. По его словам, женщины под воздействием пропаганды и сложных условий боевых действий могут проявлять больше жестокости, чем мужчины, что связывается с особенностями женской психики.

На сегодняшний день в рядах ВСУ служат около 70 тысяч женщин, многие из которых выполняют боевые задачи на передовой, включая снайперские и разведывательные операции. Однако не исключено, что с усилением мобилизации число женщин в армии Украины может ещё возрасти.

Сообщается, что в плену с украинскими военными обращаются в соответствии с международными нормами, однако, что касается судьбы захваченных украинок, подробности остаются неизвестными.

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Бойцы «Аида» уничтожили французский ЗРК Crotale за 8 млн евро дроном за 60 тысяч
23 августа 2024, 01:37

Фото: istock/Maikel de Vaan

Бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожили французский ЗРК Crotale стоимостью 8 миллионов евро при помощи обычного FPV-дрона за 60 тысяч рублей. Об этом сообщил командир подразделения генерал-майор Апти Алаудинов. По его данным, ВСУ намеревались сбивать российские вертолеты этим зенитно-ракетным комплексом.
«Бойцы отряда «Аида» спецназа «Ахмат» сегодня сожгли ЗРК Crotale, то есть зенитно-ракетный комплекс, который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, которые шли для нанесения ударов по Мартыновке. Этот ЗРК мои ребята сожгли, он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей», — поделился Алаудинов.
Подводя итог этому событию, командир «Ахмата» посоветовал французам поразмыслить о потерянных на производство ЗРК деньгах.
«Так что нормальная цена получилась у натовской французской техники. Лягушатники, думайте, какие деньги вы тратите для того, чтобы произвести вот эту вот ерунду», — заявил он.
Алаудинов также добавил, что за день бойцы ВС РФ уничтожили еще восемь единиц военной техники — один танк, три боевые бронированные машины и транспорт.

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МИД РФ выявил, что ВСУ массово расстреливают мирных россиян в Курске
МИД РФ: ВСУ расстреливают мирных жителей в Курской области
23 августа 2024, 01:25

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о наличии доказательств расстрелов мирного населения бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям Родиона Мирошник в интервью пресс-службе ведомства.
По словам Мирошника, МИД располагает данными о расстрелах гражданских лиц, уничтожении гражданских автомобилей и разрушении социальных и медицинских учреждений. Все эти преступления будут задокументированы и переданы международной комиссии для дальнейшего расследования.

«Мы собрали подтвержденные, достоверные данные о преступлениях, совершенных украинскими военными. Сейчас идет работа по подготовке материалов для передачи международной комиссии», — отметил представитель МИД РФ.
Мирошник подчеркнул, что министерство продолжит сотрудничество с другими федеральными ведомствами для сбора полной доказательной базы. Он выразил уверенность, что виновные в этих преступлениях будут привлечены к ответственности и «сядут на скамью подсудимых».

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Фриман: Россия способна уничтожить ВСУ в Курской области
23 августа 2024, 01:04

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область может обернуться трагедией для Украины, предупредил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он выразил тревогу из-за возможных последствий этого решения, подчеркнув, что Россия способна сконцентрировать силы и уничтожить украинские войска.

«Россия в состоянии сконцентрировать свои силы и уничтожить украинские войска. Я думаю, что это закончится трагически для Украины», — отметил Фриман.
Эксперт также заявил, что Киев мог попытаться поднять моральный дух своих военных после неудачного летнего контрнаступления и отвлечь внимание России от наступления в Донбассе. Однако переброска лучших подразделений и оборудования ВСУ в Курскую область может только усугубить ситуацию.

Шестого августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, но их продвижение было остановлено российскими силами. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, операция завершится разгромом украинских боевиков и восстановлением контроля над госграницей.

В Курской, Белгородской и Брянской областях введён режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан. Согласно данным Минобороны России от 20 августа, ВСУ потеряли более 4 130 военнослужащих и 58 танков в ходе боевых действий на этом направлении.

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США могли «щелчком пальцев» остановить атаку ВСУ на Курскую область
Антонов: США знали об атаке под Курском и могли остановить ВСУ «щелчком пальцев»
23 августа 2024, 00:30

Фото: istockphoto/rarrarorro

США знали об атаке ВСУ на Курскую область и могли одним лишь «щелчком пальцев» остановить ее, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире «Первого канала». По его словам, американцев устраивает то, чем занимается киевский режим на российской территории.
«Я твердо убежден, что ничего в Киеве не делается без отмашки из Вашингтона <…> Американцы знали, знают, и ничего без их ведома не происходит», — отметил Антонов.
Он напомнил, что разные источники уже давно сообщают о тысячах специалистах из США, которая работают как советники у Владимира Зеленского.
«Если бы американцам не нравилось то, что происходит в Курской области, где гибнут простые наши люди — женщины, дети, старики — достаточно, говоря американским языком, простого щелчка пальцев, и в Киеве тут же бы прекратили подобные действия», — пояснил Антонов.
Ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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Пентагон: Остин обсудит планы ВСУ по «удержанию» территории в Курской области
23 августа 2024, 00:19

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудит с Киевом планы по удержанию захваченных территорий в Курской области. Об этом на брифинге заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По словам Сингх, Остин собирается получить информацию о том, «намерены ли они удерживать» территории в Курской области, где ранее произошла вылазка украинских войск, передает РИА Новости.

6 августа подразделения ВСУ предприняли наступление на территорию Курской области, которое было остановлено российскими войсками. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и выходом российских войск на государственную границу. Министерство обороны РФ 22 августа сообщило, что за время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и 68 танков.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.

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#украина
#право
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#всу
#вс рф
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Черта пройдена: в Сумах заметили крылатую ракету, выпущенную с запада на восток
Подполье: в Сумской области замечена крылатая ракета, летящая на восток.
22 августа 2024, 23:58

Фото: istock/Olena Bartienieva

Координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Сумской области Украины была замечена крылатая ракета, летящая с запада на восток.
По его словам, ракету заметили над населенным пунктом Ворожба в Лебединском районе. Лебедев также уточнил, что ракета пролетела на высоте около 100 метров. Эта информация была передана РИА Новости со ссылкой на источники в подполье.

Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак. Несмотря на ранние заявления, что США не разрешают использование оперативно-тактических ракет ATACMS для глубоких ударов по России, ситуация может измениться.

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#сша
#оружие
#украина
#ракета
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«Прямой эфир. Курск»: Жириновский в 1998 году предвидел будущее
22 августа 2024, 23:34

Фото: сайт НАТО

В 1998 году Владимир Жириновский снова проявил свою способность предсказывать будущее. Об этом сообщает телеграм-канал «Прямой эфир. Курск».
В телеграм-канале было опубликовано архивное видео, на котором политик с трибуны заявляет, что войска НАТО будут стоять под Курском.

Тем временем, в Курской области произошли ожесточенные боевые столкновения. Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник, во время атаки ВСУ на село Русская Конопелька были уничтожены наемники из американской ЧВК Forward Observation Group. В этом бою ликвидировано до 60 украинских военных, а также уничтожены три бронемашины «Козак», одна БМП-2 и одна БМП М113.

По данным телеграм-канала, противник, поддерживаемый бронетехникой, попытался занять село, но его встретили огнем бойцы 810-й бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бои продолжаются, и российские силы продолжают уничтожать ВСУ, не давая им закрепиться на позициях.

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#зеленский
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Зеленский получил «зеленый свет» от США на удары по России: как это изменит ход СВО
Пентагон признал, что ВСУ используют оружие США под Курском с их разрешения
22 августа 2024, 23:13

Фото: Минобороны РФ

Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
Несмотря на ранние заявления, что США не разрешают использование оперативно-тактических ракет ATACMS для глубоких ударов по России, ситуация может измениться. Это признание связано с последними событиями, когда ВСУ использовали установки HIMARS в Курской области.

Подразделения ВСУ перешли в наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено российскими войсками. Министерство обороны РФ сообщило, что на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих и значительное количество техники. Вашингтон продолжает следить за ситуацией, однако давление со стороны украинских властей для снятия ограничений на использование ATACMS возрастает.

Напомним, в сети появилось видео с колонной российских танков, атакующих противника в Курской области. Кадры наступления опубликовал телеграм-канал DONTSTOPWAR.

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Появилось видео с атакующими российскими танками в Курской области
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