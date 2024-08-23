Курск, Белгород, Брянск: куда готовится новый прорыв ВСУ

Президент России Владимир Путин провел совещание по обстановке в приграничных регионах, включая Курскую, Белгородскую и Брянскую области. В Брянской области российские силы отбили попытку украинских диверсантов прорваться через границу.
По мнению военных аналитиков, Киев может скрывать в резерве до 10 бригад для подготовки нового наступления, при этом Курская и Белгородская области остаются под угрозой. Об этом сообщает News.ru.
Эксперты считают, что Брянская область используется как отвлекающее направление, а основное наступление ВСУ может быть направлено на юг России, включая Херсонскую область и Крым. В приграничных районах фиксируются активные действия украинских диверсионных групп, которые маскируются под местных жителей и скрываются в лесах.
Российские войска продолжают усиливать меры безопасности, чтобы предотвратить новые атаки, и предпринимают действия по ликвидации оставшихся диверсионных групп на своей территории.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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Эксперты считают, что Брянская область используется как отвлекающее направление, а основное наступление ВСУ может быть направлено на юг России, включая Херсонскую область и Крым. В приграничных районах фиксируются активные действия украинских диверсионных групп, которые маскируются под местных жителей и скрываются в лесах.
Российские войска продолжают усиливать меры безопасности, чтобы предотвратить новые атаки, и предпринимают действия по ликвидации оставшихся диверсионных групп на своей территории.
Напомним, ранее Пентагон признал, что Украина имеет право использовать американское оружие для защиты от российских атак на территории приграничных регионов, включая Курскую область. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что эти действия Украины считаются контрударами для защиты от российских атак.
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Елена Перлова