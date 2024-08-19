В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: istock/Victoria Kotlyarchuk
Вечером в воскресенье в Киевской, Харьковской и еще шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным на 22:41 по московскому времени, тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Николаевской областях. Жителям этих регионов рекомендовано принять меры предосторожности и укрыться в безопасных местах.
Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что российские войска в ходе боевых действий не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
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Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, вскоре после теракта на Крымском мосту, который, по оценкам российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Основными целями атак стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. С тех пор воздушная тревога звучит ежедневно в различных регионах страны, а иногда и по всей ее территории.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что российские войска в ходе боевых действий не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
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Елена Перлова