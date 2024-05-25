В США назвали число заключённых, пополнивших ВСУ

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В соответствии с нововведениями в законе о мобилизации, на Украине освободили 350 заключенных для участия в военных действиях. Об этом сообщает американское издание The New York Times.
Авторы статьи сослались на слова на главы минюста Украины Дениса Малюська, который сообщил, что все эти лица выразили желание добровольно принять участие в военных действиях. Он также прокомментировал ужесточение мобилизации на Украине и заявил, что власти были вынуждены пойти на такие меры из-за трудностей с призывом обычных граждан в ряды ВСУ.
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Анастасия Хохлова