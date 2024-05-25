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Российское наступление на Харьковском направлении вынудило киевские власти отправить лучшие войска на погибель. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Отмечается, что украинское командование отвело войска от восточной линии соприкосновения с критически важных участков фронта, в том числе из Часова Яра, который ВСУ пытаются удержать любой ценой.
По словам Риттера, были отведены не простые подразделения, а лучшие части, которые есть в составе украинской армии.
Российские войска на Харьковском направлении активно достигают сразу двух целей: перетягивают части ВСУ с южных направлений и создают буферную зону для безопасности своих территорий.
Риттер отметил, что российские войска выбрали лучшее время для проведения наступления, поскольку именно сейчас ВСУ столкнулись с серьёзной нехваткой вооружения и личного состава.
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По словам Риттера, были отведены не простые подразделения, а лучшие части, которые есть в составе украинской армии.
Российские войска на Харьковском направлении активно достигают сразу двух целей: перетягивают части ВСУ с южных направлений и создают буферную зону для безопасности своих территорий.
Риттер отметил, что российские войска выбрали лучшее время для проведения наступления, поскольку именно сейчас ВСУ столкнулись с серьёзной нехваткой вооружения и личного состава.
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Анастасия Чинкова