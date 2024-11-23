В Киеве раскрыли обман Зеленского на фоне удара «Орешником»

Владимир Зеленский
Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на фоне попытки Владимира Зеленского обвинить парламентариев в том, что они якобы самовольно отменили заседание на следующий день после применением ВС РФ системы «Орешник», назвал его клоуном.
«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде на работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!», — написал Дмитрук в своем Телеграм-канале.
Зеленский в ходе обращения к украинцам грубо высказался в адрес парламента, который спустя день после применения российской стороной «Орешника» отменил заседание, испугавших нового удара.
В четверг вечером, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что 19 ноября Украина совершила удары по Брянской и Курской областям американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow.
Россия в ответ на это 21 ноября нанесла комбинированный удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракетную технику и вооружение, одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник». В пятницу, 22 ноября, Путин добавил, что ряд других систем, подобных «Орешнику», также проходят сейчас испытания в России.
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