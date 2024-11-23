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В Киеве раскрыли обман Зеленского на фоне удара «Орешником»

Депутат Рады Дмитрук назвал Зеленского клоуном из-за лжи после удара «Орешником»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на фоне попытки Владимира Зеленского обвинить парламентариев в том, что они якобы самовольно отменили заседание на следующий день после применением ВС РФ системы «Орешник», назвал его клоуном.
«Ну и клоун! Он сам дал указание сегодня не выходить Раде на работу, чтобы в вечернем обращении сказать, какой он HЕRO, а все остальные предатели!», — написал Дмитрук в своем Телеграм-канале.

Зеленский в ходе обращения к украинцам грубо высказался в адрес парламента, который спустя день после применения российской стороной «Орешника» отменил заседание, испугавших нового удара.



В четверг вечером, 21 ноября, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что 19 ноября Украина совершила удары по Брянской и Курской областям американскими дальнобойными ракетами ATACMS и британскими дальнобойными Storm Shadow.

Россия в ответ на это 21 ноября нанесла комбинированный удар по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему ракетную технику и вооружение, одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник». В пятницу, 22 ноября, Путин добавил, что ряд других систем, подобных «Орешнику», также проходят сейчас испытания в России.

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«Это другое»: в МИД ФРГ пояснили, чем отличаются ордеры МУС на арест Путина и Нетаньяху
МИД ФРГ назвал разными ситуации с ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху
23 ноября 2024, 08:42

Фото: iStock/oliver de la haye

Официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер заявил, что ситуации с ордерами Международного уголовного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные. Об этом пишет РИА Новости.
По словам официального представителя немецкого внешнеполитического ведомства, Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года. Но РФ, по мнению Вагнера, якобы «напала на страну в нарушение международного права».

«Это другое», — заключил Вагнер, комментируя сравнение между ордерами МУС на арест Путина и Нетаньяху.

Напомним, 21 ноября текущего года МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и главы министерства обороны Йоава Галланта в связи с конфликтом в секторе Газа.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме
23 ноября 2024, 07:11

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Действующий президент США Джо Байден назвал себя своим мужем во время выступления на торжественном ужине. Трансляция доступна на сайте Белого дома.
Во время приветствия гостей лидер США объявил себя своим мужем и подчеркнул, что данным титулом он гордится больше всего.

Примечательно, что американский президент часто в начале выступлений называет себя «мужем Джилл Байден».

Напомним, в сентябре этого года глава американского государства оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия.

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Симоньян заявила о возможном убийстве экс-офицера США Беннетта
23 ноября 2024, 06:24

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян считает, что Скотт Беннетт, отставной офицер армии США, мог быть убит. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По ее словам, Беннетт «рассказывал правду о конфликте на Украине». Она добавила, что нигде не упоминается, что бывший офицер чем-то болен.

«И вдруг ни с того ни с сего он умирает от рака, которого у него никогда не было, по свидетельствам его многочисленнейших различных друзей», – подчеркнула она.

24 марта Беннетт попросил Путина предоставить ему гражданство. Американский офицер специализировался на информационно-психологической работе во время службы. В 2023 году он приехал на Донбасс, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.

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Медведев высказался о выдаче ордера на арест Нетяньяху
Медведев: Россия не признает выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху и Галанта
23 ноября 2024, 05:40

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны Йована Галана. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Россия не признает Международный уголовный суд и считает его нелегитимным», – заявил заместитель председателя Совета безопасности.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит в этом никакого смысла и не будет комментировать выдачу ордеров МУС на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта, поскольку считают это юридически недействительным.

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Трамп выбрал кандидата на пост спецпредставителя по Украине
Reuters: Трамп рассматривает Гренелла на должность спецпредставителя по Украине
23 ноября 2024, 05:22

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения бывшего директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, которые ознакомились с планами переходной группы.
Гренелл ранее занимал должность посла США в Германии и временного исполняющего обязанности Директора национальной разведывательной службы США во время первого срока Трампа. Согласно источнику, Гренелл «может сыграть важную роль в усилиях по прекращению конфликта, если его кандидатура будет одобрена».

Отмечается, что Трамп пытался создать новый пост спецпредставителя, посвященный урегулированию конфликта на Украине. В то же время окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее Трамп объявил, что назначит миллиардера Дуга Бергама на пост министра внутренних дел, а также на позицию главы национального энергетического совета США. Утверждается, что Совет контролирует рост производства всех источников энергии, в основном традиционных.

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#выборы
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В Госдепе заявили о влиянии связи РФ и КНР на мировую политику
23 ноября 2024, 04:52

Фото: iStock/ FilipBjorkman

Расширение отношений между Россией и Китаем повлияло на мировую политику в целом, и администрация США делает все возможное, чтобы помешать этому. С таким заявлением выступил первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, его слова цитирует ТАСС.
«Я не уверен, что мы могли бы предотвратить, помешать или сорвать этот крепнущий российско-китайский альянс, но мы пытались, и в конечном счете Китай и Россия выбрали этот совместный путь, который повлияет на глобальную политику, что только сейчас проявляется», – заявил Кэмпбелл.

Он отметил, что РФ и КНР продолжают постепенно развивать отношения.

Ранее представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен заявил, что США должны вести диалог с Россией, КНР и КНДР, чтобы предотвратить угрозу ядерной войны.

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#россия
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#пентагон
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Трамп выдвинул кандидатуру на пост министра финансов
Трамп выдвинул кандидатуру инвестора Скотта Бессента на поста главы Минфина США
23 ноября 2024, 04:31

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп назначил инвестора Скотта Бессента на пост министра финансов страны. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Скотт пользуется уважением как один из ведущих мировых международных инвесторов, геополитических и экономических стратегов», – заявил политик.

Ранее кандидат, баллотировавшийся на пост генерального прокурора, член Палаты представителей Конгресса Мэтт Гетц, отказался от этой должности. По его словам, он решил отозвать свою кандидатуру, потому что в «затяжной драке» за этот пост нет смысла.

Также ранее стало известно, что президент Соединенных Штатов предложил пост главы Пентагона американскому телеведущему и бывшему армейскому офицеру Питу Хегсету.

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В США заявили об объявлении войны России
Кузмаров: США, разрешив ВСУ удары по России, по сути объявили ей войну
23 ноября 2024, 04:15

Фото: iStock/aapsky

Соединенные Штаты, позволили украинской армии нанести удар ракетой дальнего действия ATACMS вглубь территории России, фактически объявили ей войну. Об этом заявил главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров в интервью РИА Новости.
По его словам, ответственность за грядущую катастрофу лежит на правительстве США.

Ранее президент США Джо Байден впервые одобрил использование дальнобойных ракет ATACMS украинскими войсками для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы вовлекала войска из Северной Кореи в боевые действия в Курской области.

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#дональд трамп
#сша
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#россия
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Орбан поговорил с Трампом по телефону
Премьер Венгрии Орбан вновь поговорил с Трампом
23 ноября 2024, 03:53

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поговорил по телефону с избранным президентом Дональдом Трампом 22 ноября. Об этом сообщил сам Орбан в социальной сети X.
«У меня состоялась плодотворная встреча с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку в Будапеште. Мы сделали еще один важный шаг к членству Румынии и Болгарии в Шенгене. А в конце ланча нам позвонил по телефону Дональд Трамп», – подчеркнул он.

При этом премьер-министр Венгрии не сообщил о содержании разговора с Трампом. Вскоре после того, как кандидат от республиканцев победил на президентских выборах в США 5 ноября, политики поговорили по телефону.

Ранее Виктор Орбан заявил, что победа Дональда Трампа на выборах может приблизить мир на Украине сразу на семь миль.

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