В МИД РФ заявили о вербовке добровольцев для ВСУ на Филиппинах
Представители США на Филиппинах ведут набор добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.
По словам дипломата, предпочтение в процессе вербовки отдается бывшим сотрудникам силовых структур и отставным военным. Наемникам предлагаются ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч долларов.
Как стало известно Министерству иностранных дел РФ, американское охранное агентство, базирующееся во Флориде, занимается вербовкой людей в Вооруженные силы Украины. Перед отправкой в зону конфликта добровольцы проходят подготовку под руководством инструкторов из США и получают немецкую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле, добавила Захарова.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: