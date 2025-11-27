Достижения.рф

В МИД РФ заявили о вербовке добровольцев для ВСУ на Филиппинах

Захарова: США проводит на Филиппинах кампанию по набору добровольцев для ВСУ
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Представители США на Филиппинах ведут набор добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.



По словам дипломата, предпочтение в процессе вербовки отдается бывшим сотрудникам силовых структур и отставным военным. Наемникам предлагаются ежемесячные выплаты в размере пяти тысяч долларов.

Как стало известно Министерству иностранных дел РФ, американское охранное агентство, базирующееся во Флориде, занимается вербовкой людей в Вооруженные силы Украины. Перед отправкой в зону конфликта добровольцы проходят подготовку под руководством инструкторов из США и получают немецкую шенгенскую визу в консульском отделе посольства ФРГ в Маниле, добавила Захарова.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

