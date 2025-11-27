В МИД РФ заявили о вербовке добровольцев для ВСУ на Филиппинах

27 ноября 2025, 15:18

Захарова: США проводит на Филиппинах кампанию по набору добровольцев для ВСУ

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Представители США на Филиппинах ведут набор добровольцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.