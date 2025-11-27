В Турции заявили о готовности поддержать миссию на Украине для обеспечения безопасности
Минобороны Турции заявило, что не исключает возможность отправки турецких войск на Украину после введения режима прекращения огня.
Целью такой миссии станет поддержка «безопасности и стабильности» в регионе, сообщили в ведомстве телеканалу TRT World.
В сообщении уточняется, что сначала необходимо установить режим прекращения огня между Россией и Украиной, а затем определить рамки миссии с чётким мандатом и объёмом участия каждой страны. Турецкие вооружённые силы готовы поддержать любые инициативы, которые помогут укрепить безопасность в регионе.
На этом фоне газета Politico 26 ноября сообщила, что Великобритания активно готовится к возможной отправке войск на Украину в рамках европейской «коалиции желающих».
Читайте также: