В Турции заявили о готовности поддержать миссию на Украине для обеспечения безопасности

Турция не исключает отправку своих войск на Украину после прекращения огня
Фото: Istock / Zafer Mertoğlu

Минобороны Турции заявило, что не исключает возможность отправки турецких войск на Украину после введения режима прекращения огня.



Целью такой миссии станет поддержка «безопасности и стабильности» в регионе, сообщили в ведомстве телеканалу TRT World.

В сообщении уточняется, что сначала необходимо установить режим прекращения огня между Россией и Украиной, а затем определить рамки миссии с чётким мандатом и объёмом участия каждой страны. Турецкие вооружённые силы готовы поддержать любые инициативы, которые помогут укрепить безопасность в регионе.

На этом фоне газета Politico 26 ноября сообщила, что Великобритания активно готовится к возможной отправке войск на Украину в рамках европейской «коалиции желающих».

Софья Метелева

