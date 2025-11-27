В Турции заявили о готовности поддержать миссию на Украине для обеспечения безопасности

27 ноября 2025, 15:06

Турция не исключает отправку своих войск на Украину после прекращения огня

Фото: Istock / Zafer Mertoğlu

Минобороны Турции заявило, что не исключает возможность отправки турецких войск на Украину после введения режима прекращения огня.