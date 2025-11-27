МИД РФ: Россия не видит Европу за столом переговоров по плану США по Украине
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва не видит Европу за столом переговоров по предложенному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Россия рассматривает западные инициативы в контексте собственных интересов и не видит участия европейских стран в обсуждениях.
Ранее стало известно, чтоканцлер Германии Фридрих Мерц узнал о плане Трампа по урегулированию конфликта из заголовков СМИ. Из-за этого европейская сторона несколько раз связывалась с американской администрацией для обсуждения этого вопроса.
