В Киеве рассказали о холодном душе для Зеленского от Байдена

Фото: сайт Белого дома
Отказ президента США Джо Байдена от участия в мирной конференции в Швейцарии свидетельствует о снижении интереса Вашингтона к Украине. К такому выводу в интервью YouTube-каналу «Вышка» пришел президент фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
Он отметил, что позиция Белого дома стала холодным душем для Владимира Зеленского, который убежден, что весь мир вращается вокруг Украины. Теперь стало ясно, что в США внутренняя повестка доминирует над такими внешнеполитическими вопросы, как Украина, и Вашингтон может легко бросить Украину на произвол судьбы.
Утром 24 мая стало известно, что Байден не сможет присутствовать на мирной конференции по Украине. Вместо этого он планирует принять участие в сборе средств в Калифорнии с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
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Утром 24 мая стало известно, что Байден не сможет присутствовать на мирной конференции по Украине. Вместо этого он планирует принять участие в сборе средств в Калифорнии с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.
Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.
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Александр Климов