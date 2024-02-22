Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Киеве сделали жёсткое заявление в отношении польских фермеров

В Киеве сделали жёсткое заявление в отношении польских фермеров

Советник Зеленского Подоляк: Протесты польских фермеров унижают украинцев
22 февраля 2024, 11:18
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Польские фермеры проводят акции протеста у границы с Украиной, в том числе для того, чтобы унизить украинцев. Об этом заявил советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.
Он также упрекнул поляков в том, что они не считают противостояние украинцев с Россией «достойным делом», а напротив наносят удар соседу и союзнику в «самую болезненную точку».

«Они думают лишь о том, как самим получать доход, чтобы их семьи жили хорошо, а до украинцев им нет никакого дела», — сказал киевский чиновник в эфире телеканала ТСН.


Очевидно, глава офиса Зеленского уверен, что поляки в первую очередь должны думать о процветании Украины. По мнению Подоляка, аграрии из соседней страны сознательно предпринимают такие шаги именно для того, чтобы унизить украинцев. Напомним, что со вторника польские фермеры усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пропускные пункты на украинской границе, а также главные транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.

Читайте также:

Подоляк признал, что его родной брат проживает в России

Подоляк заявил, что от нового главкома ВСУ Сырского ждут аудита армии

Подоляк рассказал о надеждах после увольнения Залужного
#семьи
#страны
#протесты
#удар
#польша
#фермер
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Позор»: Песков прокомментировал хамство Байдена в адрес Путина
Песков назвал позорными хамские заявления Байдена в адрес Путина
22 февраля 2024, 11:18

Фото: Официальный сайт Кремля

Хамские заявления главы США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина позорны для самих Штатов, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Напомним, ранее Байден назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Однако, этот эпизод — далеко не первый раз, когда Байден неуважительно высказывает в адрес своего российского коллеги.

По словам Пескова, 81-летний Байден, декламируя подобные речи, старается быть похожим на ковбоя из голливудских фильмов, но, что не удивительно, сделать это ему не удаётся.

Спикер Кремля также отметил, что подобные заявления не могут задеть Владимира Путина. При этом, они являются стыдными и позорными для самих Соединённых Штатов.

Читайте также:

Байден по-хамски высказался в адрес Путина

67% американцев считают, что Байден слишком стар для второго президентского срока

Американский лидер заявил, что будет бороться за предоставление помощи Киеву
#джозеф байден
#дмитрий песков
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Япония запретила экспорт в Россию токарных и фрезерных станков с ЧПУ
22 февраля 2024, 10:40

Фото: istockphoto/cookelma

Япония ввела запрет на экспортные поставки в Россию ещё пяти категорий товаров из раздела станков. Это произошло после того, как власти Токио проанализировали характер оружия, применяемого на Украине.
Список этих товаров был опубликован по итогам мер, согласованных странами G7 в марте прошлого года на сайте министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Затем в него были внесены дополнения и теперь реестр включает в себя 50 пунктов.

В сообщении ведомства уточняется, что запрещённые к продаже России товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства. Станки и оборудование выделены в тексте красным как добавленные 22 февраля 2024 года.

Раньше список состоял из пяти больших разделов, а теперь в нём появился шестой: станки с числовым программным управлением, к которым относятся как токарные, так и фрезерные агрегаты.

Читайте также:

МВД Финляндии планирует запретить экспорт гражданских боеприпасов в Россию

Киев нарушил запрет Швейцарии на экспорт оружия, пишут СМИ

РИА Новости: Япония приняла новый пакет антироссийских санкций
#камеры
#товары
#разработки
#оборудование
#япония
#россия
#экспорт
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕС приостановил переговоры о вступлении Украины в союз
Урсула фон дер Ляйен: Переговоры о вступлении Украины в ЕС приостановлены
22 февраля 2024, 10:31

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз приостановил переговоры о вступлении Украины в ЕС до лета, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции в Брюсселе.
«Это займет некоторое время. Возможно, Евросоюз будет готов к началу лета», — прокомментировала ситуацию фон дер Ляйен.

По её словам, сперва необходимо создать базу для обсуждения, которая должна быть готова к выборам в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Глава Еврокомиссии также напомнила, что вступление новой страны в Европейский союз должны одобрить все его 27 членов.

Ранее французский политик Флориан Филиппо заявил, что антироссийские высказывания Урсулы фон дер Ляйен могут втянуть Европу в полномасштабную войну с Россией.

Читайте также:

Политик Филиппо: Фон дер Ляйен стремится втянуть Европу в войну с Россией

Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Фон дер Ляйен обвинила РФ и климат в проблемах фермеров ЕС
#украина
#евросоюз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Она реальна»: Медведев высказался об угрозе применения ядерного оружия
Медведев назвал реальной угрозу применения ядерного оружия
22 февраля 2024, 10:14

Фото: Официальный сайт Кремля

Угроза применения ядерного оружия реально, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его слова передаёт «РИА Новости».
По словам политика, угроза применения ядерного оружия стала реальностью, и сейчас необходимо сделать всё возможное, чтобы этот сценарий не реализовался.

«Это не нагнетание страстей. Это просто повод призадуматься о том, где мы», — прокомментировал ситуацию Медведев.

Ранее он также заявил, что в случае вооружённого конфликта между Североатлантическим альянсом и России, он не будет проходить по сценарию спецоперации. Россия будет вынуждена применить баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками.

Читайте также:

Медведев: При нападении НАТО на РФ будут применены баллистические ракеты

«Возвращайся домой»: Медведев назвал Одессу русским городом

«Собаке – собачья смерть»: Медведев о смерти пилота-предателя Кузьминова
#дмитрий медведев
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Возвращайся домой»: Медведев назвал Одессу русским городом
Медведев назвал Одессу русским городом
22 февраля 2024, 10:03

Фото: Официальный сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом, его цитирует «РИА Новости».
«Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации», — продекламировал Медведев.

По его словам, Одесса — русский город. Такой вывод можно сделать и исходя из исторических фактов и из того, какие люди там живут.

Ранее аналогичное заявление сделал российский лидер Владимир Путин. Тогда он заявил, что о реальной принадлежности Одессы знают далеко не все, поскольку была придумана «историческая чушь», ознакомившись с которой Одессу начинают называть украинской. Однако, на юго-востоке Украины продолжают процветать российские традиции, отметил Путин.

Читайте также:

Путин назвал Одессу русским городом

«Одесса станет русским городом»: В США прислушались к заявлению Путина

Глава Запорожской области Балицкий уверен, что Одесса и Киев будут освобождены
#одесса
#дмитрий медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Он не готов»: Украинский политик не считает Зеленского способным управлять страной
Медведчук: Зеленский не готов управлять старной
22 февраля 2024, 09:52

Фото: iStock/Silent_GOS

Нынешний глава Украины Владимир Зеленский не подготовлен для того, чтобы управлять государством, с таким заявлением выступил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью для «РИА Новости».
«Говорить о том, что Зеленский какой-то подготовленный человек и профессионал несмотря на то, что он пять лет при власти как высшее должностное лицо в стране, не приходится», — прокомментировал ситуацию Медведчук.

По его словам, на место Зеленского можно поставить любого другого человека. Действующий глава Украины просто не способен управлять страной, считает Медведчук, западные кураторы могут заменить его любым другим политиком, который будет также послушно исполнять их команды.

Ранее Медведчук заявил, что в случае президентских выборов на Украине судьбу Зеленского будет решать не народ, а Запад.

Читайте также:

Медведчук: Решать судьбу Зеленского на выборах будет Запад, а не народ

Медведчук назвал условие для переворота на Украине

Медведчук: Украинцев спасёт только выбор в пользу России
#владимир зеленский
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский политик рассказал, кто будет решать судьбу Зеленского
Медведчук: Решать судьбу Зеленского на выборах будет Запад, а не народ
22 февраля 2024, 09:27

Если на Украине состоятся президентские выборы, то судьбу Владимира Зеленского будет решать Запад, а не народ, с таким заявлением выступил оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью для «РИА Новости».
«Та оппозиция (на Украине), которая считает, что она оппозиция, — это Порошенко, Тимошенко, Кличко. Это прозападная оппозиция. Если завтра, не дай бог, при каких-то обстоятельствах произойдут президентские выборы, эта оппозиция будет участвовать, и даже кто-то из этой оппозиции победит, но это будет все равно, что поменять шило на мыло», — заявил Медведчук.

По его словам, если президентские выборы на Украине всё же состоятся, то решать, стоит ли заменить Владимира Зеленского, или оставить его на месте, будут не украинцы, а западные кураторы киевского режима.

Ранее Медведчук заявил, что государственный переворот на Украине возможен, если за него возьмутся люди, которые служили ранее или служат сейчас в Вооружённых силах Украины.

Читайте также:

Медведчук: Переворот на Украине возможен, если его устроят военнослужащие

Медведчук: Украинцев спасёт только выбор в пользу России

Медведчук рассказал, на скольких иностранных наёмников его обменяли в 2022 году
#владимир зеленский
#украина
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден по-хамски высказался в адрес Путина
22 февраля 2024, 08:38

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джозеф Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина, его цитирует пресс-служба Белого дома.
«У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил 81-летний президент.

Байден не впервые по-хамски высказывается в отношении российского коллеги. Ранее он спровоцировал дипломатический скандал, назвав Путина «убийцей». Глава Российской Федерации же в ответ на это заявление пожелал Байдену здоровья и заявил, что оценивать людей — всё равно что смотреться в зеркало.

Читайте также:

67% американцев считают, что Байден слишком стар для второго президентского срока

Американский лидер заявил, что будет бороться за предоставление помощи Киеву

РИА Новости: Путин высказался о главных кандидатах на пост президента США
#владимир путин
#джозеф байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Европейцы назвали самый вероятный исход конфликта на Украине
ECFR: европейцы считают урегулирование наиболее вероятным в украинском конфликте
22 февраля 2024, 07:02

Фото: istock / Liukov

Больше трети граждан европейских стран (37%) считают, что украинский конфликт закончится каким-либо урегулированием, но выступают против уступок. Об этом сообщается в отчете по результатам опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В том, что Киев одержит победу, уверены 10% респондентов, в то время как в победу России верят 20%. К мирному решению больше всего склоняются в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии. В Польше, Португалии и Швеции, в свою очередь, выступают за передачу Украине территорий.

Помимо этого, 45% участников опроса из Европейского союза заявили, что разочаровали, если бы на выборах президента Соединённых Штатов Америки победу одержал республиканец Дональд Трамп. Они считают, что такое развитие событий окажется победой для главы РФ Владимира Путина.

Читайте также:

Госдеп: подарок Путина Ким Чен Ыну нарушает санкции СБ ООН

Daily Mail узнал об упражнениях Байдена на баланс

Украинский курс в НАТО охарактеризовали как ошибочный
#конфликт
#дональд трамп
#развитие
#киев
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф