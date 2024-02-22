В Киеве сделали жёсткое заявление в отношении польских фермеров

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Польские фермеры проводят акции протеста у границы с Украиной, в том числе для того, чтобы унизить украинцев. Об этом заявил советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк.
Он также упрекнул поляков в том, что они не считают противостояние украинцев с Россией «достойным делом», а напротив наносят удар соседу и союзнику в «самую болезненную точку».
Очевидно, глава офиса Зеленского уверен, что поляки в первую очередь должны думать о процветании Украины. По мнению Подоляка, аграрии из соседней страны сознательно предпринимают такие шаги именно для того, чтобы унизить украинцев. Напомним, что со вторника польские фермеры усилили свои протесты. Они полностью заблокировали пропускные пункты на украинской границе, а также главные транспортные узлы и подъездные пути к перевалочным железнодорожным станциям и морским портам.
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«Они думают лишь о том, как самим получать доход, чтобы их семьи жили хорошо, а до украинцев им нет никакого дела», — сказал киевский чиновник в эфире телеканала ТСН.
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Александр Бойцов