Подоляк рассказал о надеждах после увольнения Залужного

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может помочь преодолеть затишье на поле боя. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Президент Украины Владимир Зеленский не может допустить, чтобы после двух лет конфликта сохранялась нынешняя стагнация, которую мы наблюдаем сейчас, в том числе на линии фронта», — отметил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову, передает ТАСС.Он подчеркнул, что Зеленский стремится найти способ продолжения борьбы без замораживания конфликта, поскольку по его мнению, усталость уже заметна как в украинском обществе, так и в западной коалиции.
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