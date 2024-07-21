В Киеве состоялся митинг за демобилизацию активных военных ВСУ

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В Киеве прошла акция, участники которой потребовали демобилизации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Согласно опубликованному изданием видео, в митинге приняли участие несколько десятков человек, преимущественно женщины и дети. Они держали в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы солдат ВСУ.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о невозможности объявить демобилизацию в стране. По его словам, у ВСУ просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о невозможности объявить демобилизацию в стране. По его словам, у ВСУ просядет фронт, а боевые подразделения будут недоукомплектованы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов