В подполье сообщили шокирующую информацию о ВСУ

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Тела погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно скапливаются на правом берегу Днепра. Такое шокирующее заявление сделал в интервью РИА Новости представитель пророссийской подпольной организации.
«Ежедневно к берегу у Херсона прибивает двух-трех погибших украинских солдат. Все они в военной форме, экипировке, с боекомплектом. "Двухсотых" сносит вниз по течению к устью Днепра», – поделился собеседник агентства.
Ранее среди бойцов ВСУ под Херсоном вспыхнула желудочно-кишечная инфекция. По имеющимся данным, 80 солдат 123-й бригады ВСУ, дислоцированной на правом берегу Днепра, находятся в критическом состоянии.
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Александр Климов