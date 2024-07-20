Ракетную опасность объявили в российском регионе

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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», – призвал Гладков.
Ранее три человека получили ранения в результате обстрела Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам главы региона, раненые были госпитализированы с различными тяжелыми травмами. В двух домах российского города также возникли пожары. Пожарные в кратчайшие сроки потушили огонь.
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