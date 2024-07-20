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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжат совершать подготовку к контрнаступлению, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Эксперт, оценивая вероятность успеха нового контрнаступления ВСУ, подчеркнул, что украинские военные будут совершать контратаки «до последнего момента». По его мнению, Киев намерен использовать любое оружие, однако он столкнется с его нехваткой.
Ранее издание ABC News сообщало, что ближайшие три месяца станут самыми тяжелыми для ВСУ.
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Александр Климов