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Кулеба: Украина не готова ждать вступления в НАТО ещё 75 лет

12 июля 2024, 07:54
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина не готова ждать вступления в НАТО еще 75 лет и хочет вступить в альянс как можно скорее. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса, его слова передает CNN.
«Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО», — заявил Кулеба.

При этом он добавил, что страна не готова ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление в альянс, и, по его словам, это событие должно произойти как можно скорее.



Кулеба подчеркнул, что Украина активно работает, чтобы максимально скоро вступить в НАТО.

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Полянский на заседании ГА ООН показал БПЛА ВСУ, атаковавший ЗАЭС
12 июля 2024, 07:39

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи ООН продемонстрировал обломки беспилотника ВСУ, атаковавшего Запорожскую АЭС в апреле текущего года.
«Сейчас у меня в руках обломки украинского БПЛА. Вдаваться в детали данных регулярных и многочисленных нападений мы сейчас не будем — наша страна регулярно направляет в Совет Безопасности ООН, Секретариат МАГАТЭ и во все международное сообщество данные о реальном положении дел на ЗАЭС и прилегающих к ней территориях», — сказал Полянский.

Представленные на мероприятие обломки принадлежат украинскому беспилотнику, которым была атакована ЗАЭС 7 апреля этого года.

Однако после его выступления Генассамблея приняла резолюцию, согласно которой Россия должна будет вывести свои войска с территории ЗАЭС и вернуть её под контроль Украины. Однако данный документ не обладает юридической силой. За него проголосовали 99 стран, девять проголосовали против. Еще 60 воздержались.

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Российские БПЛА за час уничтожили более десяти машин ВСУ
МО РФ: БПЛА за час уничтожили более десяти машин ВСУ на правом береге Днепра
12 июля 2024, 06:24

Фото: istockphoto/Chesky_W

Дроны Воздушно-десантных войск (ВДВ) группировки «Днепр» в течение часа уничтожили более десяти единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепру, передает РИА Новости ​со ссылкой на Минобороны РФ.
По информации ведомства, операторы разведывательных беспилотников ZALA обнаружили скопление техники в одном из населенных пунктов и выяснили, что ночью техника использовалась в военных целях, а днем была спрятана противником в бункерах.

«Информация была передана подразделению ударных беспилотников. Операторы FPV-дронов в течение часа отработали по целям», – пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что меры объективного контроля подтвердили уничтожение скопления техники и нарушение российскими военными логистической цепочки ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ использовали в Харьковской области большое количество техники, поставленной Киеву западными странами, заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганичев.

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ВСУ предложили использование автодорог для взлетов и посадок F-16
12 июля 2024, 00:42

Фото: iStock/phaisarn2517

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны использовать для взлетов и посадок американских истребителей F-16 автомобильные дороги, а не аэродромы, разрушенные в результате российской военной агрессии. Такое заявление сделал генерал ВСУ Сергей Кривонос, передает агентство ТАСС.
По его словам, на всех автомагистралях Украины должны быть оборудованы специальные карманы и площадки для посадки истребителей и мобильные укрытия для них.

«Хотя бы 3-4 на 100 километров трассы. Плюс мобильные бригады логистического обеспечения, в первую очередь [для] заправки топливом», — сказал он.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что западные страны, поставившие Украине истребители F-16, обсуждают возможность их использования на российской территории.

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Захарова назвала атаку ВСУ в Шебекино терактом
Захарова: сброс бомбы на площадку в Шебекино является терактом против детей
11 июля 2024, 23:35

Фото: IStock/Wacharaphong

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала происшествие в Шебекине, где пострадали пятеро мальчиков, намеренным терактом против детей. Об этом она написала в Telegram-канале.
«Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!» — заявила дипломат.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбросе ВСУ снаряда с дрона «Баба-Яга» на детскую площадку. В итоге из пятерых детей двое находятся в тяжелом состоянии, все получили многочисленные ранения осколками. По сообщению главы области, на площадке не было ни военной инфраструктуры, ни солдат ВС РФ. Тем не менее удар был целенаправленным.

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Украинский дрон «Баба-Яга» сбросил бомбу на детей, играющих на площадке
Гладков: в результате атаки украинского дрона «Баба-Яга» пять детей ранены
11 июля 2024, 21:43

Фото: IStock/eranicle

ВСУ сбросили боеприпас с дрона «Баба-Яга» на детскую площадку в Шебекино — ранены пятеро детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его информации, все дети получили множественные осколочные ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Глава области уточняет, что огонь велся прицельно по детям. Всего от действий Украинского режима в Шебекино только за сутки пострадали 12 человек, а во всем городе уже 18.

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#губернатор
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США и Украина намерены «ответить» на инцидент с киевской больницей
Салливан: Вашингтон и Киев совместно работают над ответным ударом по России
11 июля 2024, 21:43

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

США и Украина работают над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на одном из мероприятий саммита НАТО.
Как сообщили в Минобороны РФ за все время конфликта удары наносились только по военным объектам инфраструктуры, оборонной промышленности, центрам принятия решений. Любые заявления об обратном со стороны Киева являются провокацией.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что использование инцидента с детской больницей в своих целях лишний раз доказывает о бесчеловечности украинских властей.

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#минобороны рф
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#мария захарова
#всу
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На Украине назвали число женщин, служащих в рядах ВСУ
Стефанишина: на передовой в ВСУ служит более 10000 женщин
11 июля 2024, 20:29

Фото: IStock/Olga Balynska

Более 10 тыс. украинок выполняют боевые задачи непосредственно на передовой. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на панельной дискуссии в рамках Общественного форума НАТО.
Ранее замминистр обороны страны Наталья Калмыкова сообщала, что службу в рядах ВСУ проходят более 67 тыс. женщин. Большая часть из них служит в санитарных частях либо осуществляет удаленное управление дронами.

С осени прошлого года на Украине вступил в силу закон об обязательном воинском учете женщин, имеющих медицинское или фармакологическое образование.

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#всу
#образование
#медицина
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«Пусть клоун договорится о мире»: украинские блогеры восстали против Зеленского
После ударов по Киеву против Зеленского восстали украинские блогеры
11 июля 2024, 18:56

Украинские блогеры начали выражать мнение в социальных сетях о необходимости прекратить военные действия после ракетного удара по Киеву, в результате которого пострадала детская больница. Об этом пишет издание «Страна».
Блогер Владислава Роговенко назвала Владимира Зеленского «клоуном».

«Я в шоке от последних новостей. Пусть этот клоун едет и договаривается о мире. Сколько еще должно произойти? Моя ярость безгранична. Я ненавижу эту власть», — заявила она.
Блогер Юля Верба обвинила киевскую власть в коррупции. Помимо этого, свое мнение высказали блогеры Александр Волошин, Мила Бараева, актриса Наталка Денисенко.

На этом фоне в социальных сетях разгорелся сильный скандал. Паблик «Новости здорового человека», который известен на Украине, призвал своих подписчиков «пересмотреть свои подписки», намекая на возможность отписаться от этих блогеров. Однако в комментариях люди выразили поддержку им.

8 июля в Киеве прозвучали взрывы, власти сообщили о работе ПВО и падении обломков в нескольких районах города. Глава военной администрации Киева Сергей Попко после взрывов сообщил о гибели 33 человек и почти 120 пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский писал о разрушениях в детской больнице «Охматдет» в Шевченковском районе города.

Ранее жена Владимира Зеленского Елена объявила в социальных сетях о запуске «уроков счастья» для местных школьников. Этим она вызвала гнев украинцев. В публикации Елена сообщила, что курс «Уроки счастья» это местная адаптация американской программы по эмоциональному обучению. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области
11 июля 2024, 18:15

Фото: iStock/aapsky

Беспилотники украинских боевиков атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО «Промет-СЭЗ». Уточняется, что до особой экономической зоны долетело четыре вражеских дрона.

Российские средства противовоздушной обороны обезвредили БПЛА, однако повреждения получил цех предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.

Предприятие занимается изготовлением металлических стеллажей для складов и офисов.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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