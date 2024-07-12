Кулеба: Украина не готова ждать вступления в НАТО ещё 75 лет

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Украина не готова ждать вступления в НАТО еще 75 лет и хочет вступить в альянс как можно скорее. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба на полях 75-го саммита альянса, его слова передает CNN.
«Мы будем полностью счастливы только, когда Украина станет членом НАТО, и обещания этого будут выполнены. Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО», — заявил Кулеба.
При этом он добавил, что страна не готова ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление в альянс, и, по его словам, это событие должно произойти как можно скорее.
Кулеба подчеркнул, что Украина активно работает, чтобы максимально скоро вступить в НАТО.
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