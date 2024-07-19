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Украинское командование отводит основные силы из приграничных районов Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости житель подконтрольной ВСУ территории региона.
Уточняется, что эвакуация основных сил происходит из приграничных районов к селу Гроховатка. По словам местного жителя, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ.
Он добавил, что все, кого насильно подселяли к нему в дом, уже погибли.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Он добавил, что все, кого насильно подселяли к нему в дом, уже погибли.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова