Украина собирается произвести тысячи дронов дальнего радиуса действия в этом году

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Украина произведёт несколько тысяч беспилотников дальнего радиуса действия в этом году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что собственное производство позволяет украинским войскам ударять по территории России, обходя политические ограничения на использование западного оружия.
При этом издание подчеркивает, что большая часть комплектующих для украинских беспилотников китайского производства.
Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотников уничтожили группу украинских военных в районе Белогоровки и в Серебрянском лесничестве в ДНР.
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При этом издание подчеркивает, что большая часть комплектующих для украинских беспилотников китайского производства.
Ранее сообщалось, что российские войска с помощью беспилотников уничтожили группу украинских военных в районе Белогоровки и в Серебрянском лесничестве в ДНР.
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Анастасия Чинкова