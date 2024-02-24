В Киеве заявили, что подпись президента США в Будапештском меморандуме «ничего не стоит»

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Несостоятельность гарантий безопасности США была раскрыта ситуацией с Будапештским меморандумом. Об этом в интервью британской газете Times сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он подчеркнул, что подпись американского президента на деле ничего не стоит.
Вместе с тем, оценку гарантиям безопасности Великобритании Данилов не дал.
Напомним, что после распада Советского Союза Украина получила значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году страной был подписан Будапештский меморандум, по условиям которого Киев отказался от третьих в мире по величине запасов вооружения в обмен на обещание других стран, в том числе и США, обеспечивать его безопасность.
В настоящее время украинские власти часто выражают сожаление о том, что у страны отсутствует ядерное оружие.
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Вместе с тем, оценку гарантиям безопасности Великобритании Данилов не дал.
В настоящее время украинские власти часто выражают сожаление о том, что у страны отсутствует ядерное оружие.
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Анастасия Чинкова